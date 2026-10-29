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Eskişehir'de cumhuriyet yürüyüşü bulvarı coşkuyla doldurdu

Cumhuriyet'in 103. yılında Eskişehir'de Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen tören ve geçitlerde halk yoğun katılım gösterdi; Başkan Ayşe Ünlüce de yer aldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de cumhuriyet yürüyüşü bulvarı coşkuyla doldurdu

Eskişehir'de 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıldönümü Eskişehir'de büyük bir heyecan ve gururla kutlandı. Şehir merkezi, resmi törenler ve halkın katılımıyla dolup taştı. Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen Eskişehirliler, 29 Ekim coşkusunu birlikte yaşadı.

geçit töreni ve gösteriler:

Valilikte gerçekleştirilen bayramlaşma töreninin ardından düzenlenen geçit töreni ve gösteriler yoğun ilgi gördü. Resmi geçit sırasında sunulan kortejler ve gösteriler vatandaşlardan büyük alkış aldı. Tören boyunca cadde ve sokaklarda oluşan kalabalık, Cumhuriyet Bayramı'nın ruhunu canlı tuttu.

yetkililer halkla buluştu:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hv. Orgeneral Erdoğan Gür tören alanında yer aldı. Başkan Ünlüce, Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve Hv. Orgeneral Erdoğan Gür ile birlikte özel araca binerek vatandaşları selamladı ve Eskişehirlilerin bayram coşkusunu paylaştı.

Törenin ardından Başkan Ünlüce, alandakilerle bir araya gelerek fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi; çok sayıda vatandaş, hatıra fotoğrafı çekilerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

başkanın mesajı:

Cumhuriyet coşkusunu Eskişehirlilerle paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ünlüce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve özlemle andıklarını vurguladı. Ünlüce'nin sözleri arasında, 'Saye gölge demekmiş. Senin sayende ne güzel bir cümledir. Bugün özgürce nefes alabiliyorsak, Cumhuriyet'in aydınlığında geleceğe umutla bakabiliyorsak hep senin sayende Atam!' ifadeleri öne çıktı.

Başkan Ünlüce ayrıca, 'Bizlere bu güzel vatanı ve Cumhuriyet'i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı Atatürk Bulvarı'ndaki geçit törenimizde büyük bir coşku, minnet ve özlemle andık. Cumhuriyet'in kenti Eskişehir'den, Cumhuriyet'in 103. yılında bir kez daha söz veriyoruz: Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğiz. Cumhuriyet'in ışığını sonsuza dek yaşatacağız' diyerek kutlamanın anlamına vurgu yaptı.

Eskişehir'deki 29 Ekim kutlamaları, resmi törenler, halkın yoğun katılımı ve yetkililerin birlikte yürüttüğü programlarla Cumhuriyet'in değerlerine bağlılığın güçlü bir gösterisine dönüştü.

CUMHURİYET’İN İLANININ 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, ESKİŞEHİR’DE BÜYÜK BİR COŞKU VE GURURLA...

CUMHURİYET’İN İLANININ 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, ESKİŞEHİR’DE BÜYÜK BİR COŞKU VE GURURLA KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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