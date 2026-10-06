Birlik vurgusuyla beşinci dönem: İsmail Barış yeniden Kütahya şube başkanı

Genel kurul toplantısı

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi’nin seçimli olağan genel kurulu, Kütahya merkez ile ilçe ve köylerden gelen üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, birlik ve beraberlik havasında ilerlerken divan teşekkülü de oy birliğiyle sağlandı. Divan başkanlığına Hakan Erdoğan, divan başkan yardımcılığına Erkan Morkoç ve divan katip üyeliğine Ebru Kaymaz seçildi.

Katılım ve organizasyon

Genel kurulda Kütahya il merkezinin yanı sıra çevre ilçe ve köylerden gelen üyelerin katılımı dikkat çekti. Seçimli olağan genel kurul süreci, derneğin tüzük ve usullerine uygun şekilde yürütüldü ve üyelerin gündeme ilişkin değerlendirmeleri alındı.

Seçim sonuçları

Yapılan seçimlerde mevcut başkan İsmail Barış, beşinci kez Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Yönetim kurulu üyeliklerine Adem Akdoğan, Cavit Sert, Fadik Mutlu ve Murat Akkoy getirilirken, denetleme kurulu üyeliklerine Kamil Doğan, İzzet Gülseven ve Yahya İşler seçildi.

Yeni yönetimin öncelikleri

Seçilen yönetim kurulunun, derneğin eğitim, istihdam, sosyal ve kültürel gelişim alanlarındaki çalışmaları devam ettirme ve güçlendirme hedefi ön plana çıktı. Kurul üyelerinin seçimi, derneğin sahadaki etkinliğini ve hizmet ağını genişletme amacıyla değerlendirildi.

Başkanın mesajı

Genel kurulda konuşan Şube Başkanı İsmail Barış, 12 yıldır görme engellilerin sesi olmak ve hak temelli mücadeleyi sürdürmek için çalıştıklarını vurguladı. Barış, "12 yıldır bu görevi layıkıyla yapmaya, Kütahya’da görme engellilerin sesi olmak için mücadele vermeye çalışıyorum" sözleriyle görev sürecine ilişkin sorumluluğunu tekrar ifade etti.

Barış, derneğin bugüne kadar eğitim, istihdam ile sosyal ve kültürel gelişim alanlarında birçok görme engellinin yaşamına pozitif katkı sağladığını belirtti ve çalışmaların aynı hizmet aşkıyla devam edeceğini söyledi. Ayrıca destek veren kişi ve kurumlardan özellikle Vali Musa Işın ile devlet kurumlarındaki yetkililere teşekkür etti.

Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajıyla sonlandıran Barış, "Bu dernek hepimizin, bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Birlikte daha güçlüyüz" diyerek yeni dönemde ortak çalışma çağrısı yaptı.

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