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Birlikte öğrendiler: Bizim Gök Kubbemiz Erzurum'da kardeşlik köprüsü kurdu

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Bizim Gök Kubbemiz projesi Erzurum buluşmasında öğrenciler arası kültürel paylaşım ve kardeşlik öne çıktı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Birlikte öğrendiler: Bizim Gök Kubbemiz Erzurum'da kardeşlik köprüsü kurdu

projenin amacı ve kapsamı:

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hayata geçirilen Bizim Gök Kubbemiz projesi, farklı şehirlerden gelen öğrencileri ortak değerler etrafında buluşturarak kültürel zenginliklerin paylaşılmasını ve okullar arasında güçlü kardeşlik bağları kurulmasını hedefliyor.

erzurum buluşması ve karşılaşma:

Proje, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde sürdürülüyor. Erzurum’a gelen öğrenciler ve öğretmenleri, İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile Yakutiye Anadolu Lisesi Pansiyonunda bir araya gelerek misafir öğrenciler için "hoş geldiniz" dileklerini paylaştılar.

ortak değerler ve beklentiler:

Sohbet sırasında Süleyman Ekici, farklı şehirlerden gelen gençlerin ortak değerler etrafında buluşmasının, birbirlerinin kültürel zenginliklerini tanımasının ve gönül bağları kurmasının önemine vurgu yaptı. Bu buluşmanın öğrenciler arasında karşılıklı anlayış ve dayanışmayı güçlendirmesi amaçlanıyor.

Buluşma vesilesiyle misafir öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Süleyman Ekici, öğrencilere Erzurum'da anlamlı bir proje deneyimi yaşamaları temennisinde bulundu. Etkinlik, proje paydaşları arasındaki iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ’NİN ORTAK DEĞERLER ETRAFINDA BÜTÜNLEŞEN EĞİTİM VİZYONU DOĞRULTUSUNDA...

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ’NİN ORTAK DEĞERLER ETRAFINDA BÜTÜNLEŞEN EĞİTİM VİZYONU DOĞRULTUSUNDA HAYATA GEÇİRİLEN "BİZİM GÖK KUBBEMİZ" PROJESİ, FARKLI ŞEHİRLERDEKİ ÖĞRENCİLERİ BİR ARAYA GETİREREK KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİN PAYLAŞILMASINA VE OKULLAR ARASINDA KARDEŞLİK BAĞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKI SUNUYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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