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Son kullanma tarihli kanser ilaçlarıyla haksız kazanç iddiasına 11 ilde operasyon

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajları değiştirilip satışa sunulduğu iddiasıyla 22 kişi gözaltına alındı; soruşturmada 24 şüpheli belirlendi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Elif Demir

Son kullanma tarihli kanser ilaçlarıyla haksız kazanç iddiasına 11 ilde operasyon

Operasyonun ana hatları:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen soruşturma ve operasyonun insan hayatını doğrudan tehdit eden bir suç şebekesine yönelik olduğunu açıkladı. İddialara göre, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutuları değiştirilerek yeniden piyasaya sürüldü ve yurt içi ile yurt dışına satışa sunuldu.

Soruşturmayı yürüten mercilerin teknik takip, araştırma ve incelemeleri sonucunda toplam 24 şüpheli tespit edildi; bu kişiler arasında 3 kamu görevlisi bulunduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamı ve tespitler:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, suça karıştığı değerlendirilen 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edildi. Yapılan mali incelemeler, şüpheli kişi ve şirketlerin faaliyetleri ile beyan edilen ticari işlemler arasında uyumsuzluk olduğunu ortaya koydu.

Adli ve mali soruşturmalar kapsamında elde edilen ön bulgulara göre şüphelilerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira civarında olduğu belirlendi.

İcraat ve devam eden işlemler:

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı; iki şüpheli hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.

Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulduğu bildirildi. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, milletin sağlığını tehdit eden hiçbir suç yapılanmasına müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor; yetkili makamlar delillerin tüm yönleriyle araştırılacağını ve sorumluların adli merciler önüne çıkarılacağını belirtiyor.

650 milyon liralık kanser ilacı vurgununa 11 ilde operasyon: 22 gözaltı

650 milyon liralık kanser ilacı vurgununa 11 ilde operasyon: 22 gözaltı

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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