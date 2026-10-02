Biruni Üniversitesi farklı disiplinlerde dünya listelerine girdi

sıralama sonuçları ve yer aldığı alanlar:

Biruni Üniversitesi, uluslararası iki ayrı alan bazlı sıralamada birden fazla akademik disiplinde dünya listelerine girdi. Üniversitenin başarıları, hem ShanghaiRanking GRAS 2026 hem de URAP 2025-2026 sonuçlarına yansıdı ve özellikle sağlık ile temel bilimler alanlarında dikkat çekti.

ShanghaiRanking GRAS 2026 sonuçları:

ShanghaiRanking tarafından açıklanan Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2026'da Biruni Üniversitesi, Diş Hekimliği (Dentistry & Oral Sciences) alanında 201-300 bandında yer aldı. Üniversite, Matematik alanında ise 401-500 bandında sıralandı. ShanghaiRanking değerlendirmesinde araştırma çıktıları, araştırma kalitesi ve etkisi, uluslararası iş birlikleri gibi göstergeler dikkate alınıyor.

URAP 2025-2026 alan bazlı sıralaması:

ODTÜ Enformatik Enstitüsü'nün yürüttüğü University Ranking by Academic Performance (URAP) 2025-2026 alan bazlı sıralamasında Biruni Üniversitesi dört akademik alanda listelendi. Üniversitenin URAP sıralamalarındaki dereceleri şöyle: Optik 256, Matematik Bilimleri 680, Fizik Bilimleri 944 ve Tıp ve Sağlık Bilimleri 1393. URAP ölçümlerinde bilimsel yayın sayısı, atıf düzeyi, araştırma kalitesi ve uluslararası akademik iş birliği performansı temel kriterler arasında yer alıyor.

optik alanındaki ulusal temsil:

Açıklamada öne çıkan noktalardan biri Biruni Üniversitesi'nin URAP optik alanında dünya 256'ncısı olarak Türkiye'den sıralamaya giren tek üniversite olması oldu. Optik; ışığın oluşumu, yayılması, algılanması ve maddeyle etkileşimini inceleyen, temel bilimler ile mühendislik uygulamalarını bir araya getiren disiplinler arası bir araştırma alanı olarak tanımlanıyor.

Haberde optiğin çalışma alanları arasında lazer ve fotonik teknolojileri, görüntüleme sistemleri, fiber optik haberleşme, optoelektronik, LiDAR, optik sensörler ve medikal görüntüleme gibi başlıklar sayıldı. Ayrıca optiğin fizik, bilgisayar, elektrik-elektronik, biyomedikal, mekatronik ve malzeme mühendisliğiyle doğrudan ilişkili olduğu vurgulandı.

akademik üretim ve uluslararası görünürlük:

Üniversitenin yaptığı açıklamaya göre, ShanghaiRanking GRAS 2026 ve URAP 2025-2026 sonuçları Biruni Üniversitesi'nin sağlık bilimleri ve temel bilimlerdeki akademik üretim, araştırma performansı ve uluslararası görünürlüğünün somut göstergeleri olarak değerlendiriliyor. Diş Hekimliği'nin ilk 300 ve URAP'taki optik başarısı, kurumun bilimsel yayın, atıf ve uluslararası iş birliklerine yönelik çalışmalarının sonuçları arasında sayıldı.

Bu uluslararası sıralamalardaki yerleşimler, üniversitenin ilgili disiplinlerdeki araştırma stratejilerini ve görünürlük hedeflerini destekleyen bir geri bildirim olarak öne çıkıyor.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ, SHANGHAİRANKİNG GRAS 2026 VE URAP 2025-2026 ALAN BAZLI DÜNYA SIRALAMASI’NDA FARKLI AKADEMİK ALANLARDA DÜNYA LİSTELERİNE GİRDİ.