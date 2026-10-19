Bişkek'te parlamenter ilişkiler: Kurtulmuş ve Öztürkler büyükelçiliği ziyaret etti

görüşmenin detayları:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu için bulunduğu Bişkek'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Görüşme, iki parlamentonun iletişim ve iş birliğini güçlendirme amacı taşıdı.

büyükelçilik ziyareti:

Kurtulmuş ve Öztürkler, Bişkek'teki Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Mekin Mustafa Kemal Ökem'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Kurtulmuş, "Misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

temasların çerçevesi:

TBMM Başkanı'nın TÜRKPA 15. Genel Kurulu kapsamında başlattığı resmi temaslar, bölgesel parlamenter iş birliklerinin güçlendirilmesine odaklanıyor. Yapılan görüşmeler, karşılıklı bilgi alışverişi ve büyükelçilik düzeyinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme içerdi.

KIRGIZİSTAN’DA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI ZİYA ÖZTÜRKLER (SOLDA), TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ (SAĞDA)