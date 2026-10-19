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Dışişleri bakanı Fidan Belçika'da resmi görüşmelerde

Fidan, Belçika'daki ziyaretinde Maxime Prevot ile bir araya gelerek ikili iş birliği ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 21:19

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Dışişleri bakanı Fidan Belçika'da resmi görüşmelerde

Dışişleri bakanı Fidan Belçika'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Belçika'ya geldi. Temasları kapsamında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi.

Görüşmenin odağı:

Taraflar görüşmede ikili iş birliği konularını ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. İki taraf arasında karşılıklı değerlendirmeler yapılarak iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında:

Bu görüşme, Fidan'ın Belçika'daki resmi programının parçası olarak gerçekleştirildi ve diplomatik ilişkinin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması amaçlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika&#039;da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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