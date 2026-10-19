Dışişleri bakanı Fidan Belçika'da resmi görüşmelerde

Dışişleri bakanı Fidan Belçika'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Belçika'ya geldi. Temasları kapsamında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi.

Görüşmenin odağı:

Taraflar görüşmede ikili iş birliği konularını ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. İki taraf arasında karşılıklı değerlendirmeler yapılarak iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında:

Bu görüşme, Fidan'ın Belçika'daki resmi programının parçası olarak gerçekleştirildi ve diplomatik ilişkinin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması amaçlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi.