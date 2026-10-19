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Bişkek'te parlamentolar yapay zekâ ve yasama ilişkisini tartışacak; Öztürkler KKTC'yi temsil ediyor

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 19-20 Ekim 2026 TÜRKPA 15. Genel Kurulu için Bişkek'e geldi; gündemde yapay zeka ve yasama etkileri var.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Elif Demir

Bişkek'te parlamentolar yapay zekâ ve yasama ilişkisini tartışacak; Öztürkler KKTC'yi temsil ediyor

Bişkek ziyareti ve TÜRKPA 15. Genel Kurulu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu’na katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkeke ulaştı. Genel Kurul, 19-20 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek ve toplantının ana teması “Yapay Zeka ve Teknolojik İlerleme Çağında Türk Dünyasında Parlamentolar Arası İşbirliği” olarak belirlendi.

Manas Uluslararası Havalimanı’nda Öztürkler’i, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, KKTC Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir ve diğer yetkililer karşıladı. Edinilen bilgiye göre Öztürkler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuşun resmi uçağıyla bölgeye geldi.

heyet ve program:

KKTC heyetine, Cumhuriyet Meclisi İdare Amiri ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk ile Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Şifa Çolakoğlu de eşlik ediyor. Genel Kurul’da KKTC’nin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay, Kırgızistan Parlamentosu Başkanı Marlen Mamataliev ve Özbekistan Ali Meclisi Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva gibi parlamento başkanları yer alacak.

gündem: yapay zeka ve yasama ilişkisi:

Toplantıda, yapay zeka ve teknolojik gelişmelerin yasama süreçleri üzerindeki etkileri ön plana çıkacak. Katılımcı parlamentoların, hukuk ve düzenlemelerin yapay zekâya adaptasyonu, denetim mekanizmaları, veri güvenliği ve uluslararası iş birliği boyutlarını ele alması bekleniyor. Bu kapsamda parlamenterlerin ortak yaklaşım ve deneyim paylaşımı yoluyla bölgesel uyum sağlamaya çalışacağı vurgulanıyor.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in Genel Kurul kapsamında katılımcılara hitap etmesi öngörülüyor. Öztürkler’in Bişkek’teki temaslarını tamamlamasının ardından 21 Ekim Çarşamba sabahı KKTC’ye dönmesi planlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Devletleri...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu'na katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e geldi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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