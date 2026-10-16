Bismil yönünde kaza: minibüsle motosiklet çarpışmasında 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. Olay, Diyarbakır-Batman karayolu Yukarısalat Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Kaza sırasında Bismil’den Batman yönüne doğru seyir halinde olan 44 AFP 568 plakalı minibüs ile aynı istikamette ilerleyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savruldu.

müdahale ve tespit:

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü E.T.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. E.T.’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Morguna götürüldü.

soruşturma ve inceleme:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olay yerinde ve trafik akışında yapılan ilk çalışmalarda çarpışmanın koşulları ve sorumlulukla ilgili tespitler toplanıyor; soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR’IN BİSMİL İLÇESİNDE, MİNİBÜS İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.