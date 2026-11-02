Bismil'de çiftçi odaklı stratejiler: tarımda iklime uyum ve su yönetimi

Çalıştayın amacı ve katılımcılar:

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın teknik destek ve iş birliğinde, Bismil Belediyesi tarafından yürütülen Tarımda Kendi Kendine Yeten Bismil Projesi kapsamındaki "tarım ve iklim değişikliğine uyum" çalıştayı Halil İbrahim Oruç Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte Prof. Dr. Öner Çetin, Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, Prof. Dr. Emine Beyza Üstün, Prof. Dr. Zeynel Fuat Toprak ve DTSO Proje Sorumlusu Mehmet Emin Paça yer aldı.

Tartışılan öncelikler:

Çalıştayda öncelikle projenin hedefleri ve planlanan faaliyetler katılımcılarla paylaşıldı. Toplantıda öne çıkan konular arasında su kaynaklarının verimli kullanılması, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının desteklenmesi oldu. Ayrıca iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki somut etkileri kapsamlı biçimde ele alındı.

Sunumlarda tarımsal üretimin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik yöntemler değerlendirildi. Bu çerçevede hem teknolojik çözümler hem de çiftçilerin bilgiye erişimini kolaylaştıracak eğitim ve iletişim mekanizmaları üzerinde duruldu.

Masa çalışmaları ve somut öneriler:

Sunumları takiben düzenlenen masa çalışmalarında katılımcılar kurumlarının görev alanları ve sahadaki deneyimleri doğrultusunda görüş ve önerilerini paylaştı. Görüş alışverişinde özellikle tarımsal sulamada verimliliğin artırılması, doğal kaynakların korunması, çiftçilerin bilgiye erişiminin güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi konuları ön plana çıktı.

Katılımcılar, uygulamaya dönük önerilerde bulunarak yerel koşullara uygun pilot uygulamaların hayata geçirilmesi, modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması ve çiftçi eğitimlerinin sistematik hale getirilmesi gibi adımları vurguladı.

Projeden beklenen çıktılar:

Çalıştayda ortaya konan görüş ve önerilerin proje kapsamında planlanacak faaliyetlere yön vermesi hedefleniyor. Tarımda Kendi Kendine Yeten Bismil Projesi ile sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi, su kaynaklarının bilinçli ve verimli kullanımı ile çiftçilerin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Çalıştay, yerel aktörlerin deneyimlerini paylaşmasına ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine zemin hazırlayarak Bismil özelinde uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASININ (DTSO) TEKNİK DESTEK VE İŞ BİRLİĞİNDE, BİSMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "TARIMDA KENDİ KENDİNE YETEN BİSMİL PROJESİ" KAPSAMINDA "TARIM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM" KONULU ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRİLDİ.