İdil'de okul güvenliğini güçlendirme amacıyla kurumlar toplantı yaptı

İdil'de eğitimde güvenlik toplantısı

Şırnak'ın İdil ilçesinde, çocukların eğitim süreçlerinin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürülmesi amacıyla Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü kapsamında eylül ayı ilçe yürütme kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan kurumlar:

Toplantıya İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Katılımcılar, protokol çerçevesinde görev ve sorumlulukların hatırlanması ve sahadaki uygulamaların değerlendirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulundu.

Gündem ve alınan tedbirler:

Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin okullarda ve okul çevrelerinde daha güvenli bir ortamda bulunmalarını sağlamak amacıyla denetimlerin artırılması, güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı. Toplantıda ayrıca koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinleştirilmesi, risk değerlendirmelerinin düzenli yapılması ve gerekli tedbirlerin hızlıca uygulanmasına yönelik kararların takip edileceği belirtildi.

Katılımcılar, alınan kararların uygulanması için sorumluluk dağılımı yaparken, okul çevresi denetimlerinin periyodik hale getirilmesi ve kurumlar arasında bilgi paylaşım mekanizmalarının işlemesi konusunda mutabakata vardı.

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE, ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜREÇLERİNİN DAHA GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA ‘EĞİTİMDE GÜVENLİK VE KOORDİNASYON TOPLANTISI’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.