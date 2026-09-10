Çivril'de üretimde sürdürülebilirlik için kalıcı çözümler çağrısı

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere ile Çivril Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul, İki Sıfır Kafe Çamlık'ta düzenlenen basın toplantısında ilçenin tarımsal üretimindeki son durumu değerlendirdi. Artan üretim miktarına rağmen iç piyasa talebinin ve ihracatın aynı oranda artmaması, fiyatlar üzerinde belirgin bir baskı oluşturdu.

kirazda maliyetler ve üreticinin gelir kaybı:

Dere, kiraz üretiminde bu sezon üreticilerin beklediği geliri elde edemediğini aktardı. Hasat döneminde özellikle işçilik giderlerinin ağır bir yük oluşturduğunu, bazı üreticilerin ürünü satmalarına rağmen elde ettikleri gelirin toplama masraflarını karşılamadığını söyledi. Dere, bu sıkıntının tek sezonluk bir sorun olmadığını, bazı üreticilerin ağaç sökmek zorunda kaldığını ve bunun gelecek üretim kararlarını doğrudan etkilediğini vurguladı. Geçici destekler yerine uzun vadeli, kapsamlı tarım politikaları gerektiğinin altını çizdi.

şeftali ve elmada rekolte artışı, fiyat baskısı:

Çivril Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul, şeftali üretiminde ciddi bir artış beklediklerini belirtti. Geçen yıl yaklaşık 45-50 bin ton olan şeftali üretiminin bu sezon 80-85 bin tona ulaşmasının öngörüldüğünü, ancak bu arz artışının pazardaki fiyatlara eşlik etmediğini ifade etti. Bazı şeftali çeşitlerinin kilogram fiyatının 10 liraya kadar düştüğü; ihracata uygun ürünlerin daha yüksek fiyat bulabildiği, aksi takdirde ürünlerin meyve suyu fabrikalarına yönelip hasat giderlerini karşılayamadığı belirtildi.

Özkul, elma üretiminde de rekoltenin yükseldiğini; geçen yıl yaklaşık 125 bin ton olan üretimin bu yıl 180-185 bin tona çıkabileceğini söyledi. Üretimdeki artışın pazarlama imkânlarıyla desteklenmemesi halinde elma üreticilerinin de fiyat baskısıyla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

pazarlama, ihracat ve piyasa denetimi ihtiyaçları:

Toplantıda üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı önemli bir sorun olarak ele alındı. Özkul, çiftçinin düşük fiyata sattığı ürünün tüketiciye ulaşana kadar birkaç kat daha pahalı hale geldiğini belirterek, bunun üreticinin emeğinin karşılığını alamaması ve tüketicinin yüksek fiyat ödemesi anlamına geldiğini söyledi. Fiyat oluşumundaki sorunların giderilmesi ve piyasa denetimlerinin etkinleştirilmesi çağrısında bulundu.

İhracatın çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özkul, özellikle Rusya pazarına olan bağımlılığın azaltılmasının ve farklı ülkelerde yeni pazarların oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Soğuk hava depolarının ürünlerin pazarlanması açısından kısa vadede avantaj sağladığını ancak ihracat bağlantısı kurulamadığında ürünlerin düşük fiyatlarla sanayiye yöneldiğini sözlerine ekledi. Toplantı, kalıcı tarım politikaları, güçlü pazarlama kanalları ve etkin piyasa denetimi gerekliliği vurgusuyla sona erdi.

SEMİH DERE MEHMET ÖZKUL VE GÜROL MUTLU