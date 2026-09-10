Gercüş'te koruyucu sağlık vurgusu: toplum için kapsamlı bilinçlendirme

Gercüş'te yürütülen etkinlikler:

Batman'ın Gercüş ilçesinde Gercüş Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Haftası kapsamında hafta boyunca toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen kapsamlı bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri düzenledi. Etkinliklerde hem bilgilendirme oturumları hem de sahada uygulamalı koruyucu sağlık hizmetleri yer aldı.

Koruyucu sağlık hizmetlerinde öncelikler:

Çalışmaların odağında anne ve çocuk sağlığı, düzenli aşılanma ve güvenilir bilgiye erişim vardı. Ayrıca bağımlılıkla mücadele, kronik hastalıkların takibi, aktif yaşam ve obezite önleme ile kanserde erken teşhisin önemi vurgulandı. Vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin yanısıra, sahada tansiyon ölçümü gibi temel koruyucu sağlık hizmetleri sunuldu.

Geleceğe yönelik yaklaşım:

Merkez yetkilileri, yürütülen faaliyetlerle koruyucu hekimlik anlayışını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Etkinliklerde öne çıkan ana mesaj, Sağlıklı birey, sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek ilkesi olurken, ilçede daha sağlıklı bir geleceğe yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

GERCÜŞ’TE HALK SAĞLIĞI HAFTASI DOLAYISIYLA KAPSAMLI BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YAPILDI