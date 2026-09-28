bitlis topraklarında goji berry: iki bin yıllık şifa tatvan'da hayat buldu

Bitlis topraklarında geleneksel şifanın yeni denemesi

Geleneksel Çin tıbbında iki bin yılı aşkın süredir kıymet verilen goji berry (orijinal adıyla 'gou qi zi'), Bitlis'in Tatvan ilçesinde deneme amaçlı ekilerek dikkat çekti. Uzak Doğu literatüründe karaciğer, böbrek ve göz sağlığını koruduğu belirtilen bu meyve, Van Gölü sahiline yakın bir bahçede ilk yılda yüksek verim vererek bölge tarımının gündemine girdi.

Deneme ekimi ve ilk yıl verimi:

Deneme çalışmasını yürüten Mehmet Okay, kendi bahçesinde hobi amaçlı başladığı ekimde tatmin edici sonuç aldı. Tatvan'daki bir tanıdığının tavsiyesi ve fide desteğiyle yola çıkan Okay, Van Gölü sahilinin mikroklimasından faydalanarak fide dikimi gerçekleştirdi. Fide bakımından ve meyve tutumundan etkilenen bitkiler, bölgenin toprağı ve iklimine hızlı şekilde uyum sağladı ve ilk yıldan itibaren yoğun meyve verimi gösterdi.

Okay, süreci şöyle anlattı: 'Açıkçası ilk başta Van Gölü sahilindeki bahçemde bu bitkinin nasıl bir tepki vereceğini tam kestiremiyorduk. Tatvan’daki bir tanıdığımın tavsiyesi ve fide desteğiyle deneme amaçlı küçük bir adım attık. Ancak fideler toprağa o kadar hızlı uyum sağladı ve bizi o kadar hayret ettik ki daha ilk yılımızda dallar meyveyle doldu. İlk hasadımızı yüksek bir verimle tamamladık.' Bu ifadeler, denemenin beklenenden hızlı olumlu sonuç verdiğinin doğrudan bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bölge tarımına sunulan alternatif:

Goji berry, dünya genelinde 'süper gıda' kategorisinde değerlendirilen ve antioksidan bakımından zengin bir ürün olarak biliniyor. Çin'de bağışıklığı güçlendiren çaylar ve lapalarda sıkça kullanılan bu meyvenin Tatvan'da elde edilen yüksek verimi, bölge çiftçileri için yüksek katma değerli bir alternatif ürün olma potansiyelini ortaya koyuyor.

Denemenin yerel halk tarafından şaşkınlıkla karşılandığı, komşuların ve tanıdıkların bahçeyi ziyaret ederek verimi gözleriyle gördüğü belirtildi. Başarının ardından Mehmet Okay, fideleri çoğaltarak üretimi genişletmeyi hedeflediğini ve önümüzdeki yıl daha büyük bir alanda ekim yapmayı planladığını açıkladı.

Tatvan'daki bu adım, bölge tarımında çeşitlenme ve gelir artırıcı yeni ürün arayışlarına örnek teşkil ediyor. İlk yılın elde edilen sonuçları, goji berry'nin Van Gölü sahili mikroikliminde de tutunabildiğini ve genişletildiğinde yerel ekonomiye katkı sağlayabileceğini gösteriyor.

GELENEKSEL ÇİN TIBBINDA İKİ BİN YILI AŞKIN SÜREDİR "UZUN ÖMRÜN SIRRI" VE VÜCUDUN YAŞAM ÖZÜNÜ BESLEYEN EN GÜÇLÜ ŞİFA KAYNAĞI OLARAK KABUL EDİLEN GOJİ BERRY MEYVESİ, BİTLİS’İN BEREKETLİ TOPRAKLARINDA VE YÜKSEK RAKIMLI İKLİMİNDE YETİŞTİRİLMEYE BAŞLANDI.