Bitlis'te beş ülkenin gençlik çalışanları göçmenlerin uyumuna odaklandı

Proje ve katılımcılar:

Bitlis'te 7-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Erasmus+ KA153 projesi "Differences Build the Strongest Bridges - Farklılıklar En Güçlü Köprüleri İnşa Eder" kapsamında Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Türkiye'den toplam 35 gençlik çalışanı bir araya geldi. Proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklendi ve Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Hedefler ve çalışmalar:

Programın öncelikli hedefi, göçmen ve mültecilerin yaşadıkları toplumlara daha etkin entegrasyonunu sağlamak üzere gençlik çalışanlarına yeni eğitim ve öğretim araçları kazandırmaktı. Katılımcılar, Türkiye'de uygulanan toplumsal uyum politikaları ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki politikaları karşılaştırarak farklı yaklaşımları değerlendirdi. Ayrıca, yaygın öğrenme yöntemlerinin gençlik çalışmalarında daha etkili kullanılması ve toplumsal uyum çalışmalarının güçlendirilmesi üzerinde çalışmalar yapıldı.

Kültürel paylaşım ve iş birliği:

Proje süresince düzenlenen kültürel geceler, ziyaretler ve kültür temelli etkinliklerle Bitlis'in tarihi ve kültürel değerleri katılımcılara tanıtıldı. Katılımcılar kendi ülkelerinin geleneklerini ve yaşam biçimlerini paylaştı; bu paylaşımlar karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü artırmaya yönelik somut adımlar oluşturdu. Etkinlikler, farklı ülkelerden gençlik çalışanları arasında kalıcı dostluk ve geleceğe dönük ortak projelere zemin hazırladı.

Sonuç olarak, söz konusu Erasmus+ hareketliliği gençlik çalışanlarının mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmayı, göçmen ve mültecilere yönelik uyum çalışmalarını desteklemeyi ve uluslararası iş birliklerini geliştirmeyi amaçladı ve bu hedefler doğrultusunda adımlar atıldı.

BİTLİS’TE DÜZENLENEN ERASMUS+ PROJESİ KAPSAMINDA MACARİSTAN, BULGARİSTAN, ROMANYA, SIRBİSTAN VE TÜRKİYE’DEN 35 GENÇLİK ÇALIŞANI BİR ARAYA GELDİ.