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Vali ve milletvekili Gerger'de çocuklarla 'o piti piti' oynadı

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile Milletvekili İshak Şan, Gerger'de muhtarlarla yapılacak toplantı öncesi çocuklarla 'o piti piti' oynayıp çiçekleri paylaştı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 21:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali ve milletvekili Gerger'de çocuklarla 'o piti piti' oynadı

Vali ve milletvekili karşılamada çocuklarla oyun oynadı:

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile Milletvekili İshak Şan, Gerger ilçesinde düzenlenen köy ve mahalle muhtarları istişare toplantısı için ilçeye geldi. Valileri karşılama töreninde Gerger Kaymakamı İbrahim Coşkun Aslan, Belediye Başkanı Erkan Aksoy ve iki çocuk, ellerindeki çiçeklerle kaymakamlık girişinde hazır bulundu.

Vali Abdullah Küçük kendisine verilen çiçeği almayarak çiçeği tutan çocuklara vermek istedi. Bu jestin ardından Vali, Milletvekili ve çocuklar çiçeklerin kiminde kalacağına karar vermek için 'o piti piti' oyunu oynadı; ortaya çıkan ilginç anlar kameralar tarafından kaydedildi. Milletvekili İshak Şan, oyunu kazanan çocuğa çiçekleri Vali'nin hediyesi olarak annesine vermesini istedi.

Toplantı programı ve devamı:

Karşılama ve oyunun ardından Vali Abdullah Küçük ile Milletvekili İshak Şan, köy ve mahalle muhtarlarıyla yapılacak istişare toplantısına katıldı. Ziyaret, planlanan resmi program çerçevesinde sürdü.

MİLLETVEKİLİ İSHAK ŞAN (SOLDAN 2&#039;İNCİ), ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK (SOLDAN 3&#039;ÜNCÜ), GERGER...

MİLLETVEKİLİ İSHAK ŞAN (SOLDAN 2'İNCİ), ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK (SOLDAN 3'ÜNCÜ), GERGER KAYMAKAMI İBRAHİM COŞKUNASLAN (SOLDAN 4'ÜNCÜ) VE BERABERİNDEKİLER

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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