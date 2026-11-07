Mersin'de makarna fabrikasında bulgur kazanına düşen işçi yaşamını yitirdi

Mersin'de makarna fabrikasında can kaybı

Merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Arbel Makarna Fabrikasında meydana gelen iş kazasında, 21 yaşındaki işçi Aziz Erol hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, fabrikada bulgur kazanlarının bulunduğu bölümde çalışan Erol, henüz belirlenemeyen bir nedenle kazana düştü ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ayrıntıları:

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk müdahale sonrasında Erol'un cansız bedeni inceleme için alındı. Otopsi ve adli işlemler için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşamını yitiren gencin Tarsuslu olduğu ve olayın meydana geldiği bölümün bulgur kazanlarının bulunduğu alan olduğu bildirildi.

Soruşturma ve iş güvenliği:

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin çalışmaları sürdürüyor ve olayın kesin sebebi yapılacak incelemelerle belirlenecek.

İş kazasının yaşandığı fabrikada alınan güvenlik önlemleri ve çalışma koşulları yetkililer tarafından değerlendirilecek; soruşturma sonuçlanana kadar ek bilgi paylaşılmayacağı belirtildi.

MERSİN’İNDE BULUNAN ARBEL MAKARNA FABRİKASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA BULGUR KAZANINA DÜŞTEN GENÇ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.