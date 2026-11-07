Erzurumlu sendikacı İlim Gödekmerdan Hak-Sen'de dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığına seçildi

Erzurumlu duayen sendikacı yeni görevine başladı

Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, Hak-Sen Konfederasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu'nda dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine seçildi. Genel kurul, 6 Kasım 2026 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirildi ve Gödekmerdan delegelerin yoğun teveccühüyle üst yönetime dahil oldu.

Sendikal kariyer ve deneyim:

Aslen Erzurumlu olan Gödekmerdan, sendikal çalışmalara 1992 yılında başladı. Kariyeri boyunca işyeri temsilciliği, şube yönetim kurulu üyeliği, şube başkanlığı, konfederasyon il başkanlığı, konfederasyon bölge başkanlığı ve Sağlık Hak-Sen Genel Başkan Yardımcılığı gibi kademelerde görev aldı. Halen Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanlığı görevini sürdüren Gödekmerdan, bu birikimini konfederasyonun dış ilişkiler vizyonuna taşıyacak.

Seçim sonrası mesaj ve öncelikler:

Seçimin ardından konuşma yapan Gödekmerdan, kendisine güvenen delegelere ve kendisini bu göreve layık gören Hak-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çiviye şükranlarını iletti. Konuşmasında, memur haklarının korunması ve sendikal vizyonun uluslararası platformlarda etkili biçimde temsil edilmesi için kararlı bir çalışma sözü verdi.

Gödekmerdan’ın konfederasyondaki yeni görevi, dış ilişkiler alanında kurumsal temasların güçlendirilmesi ve uluslararası dayanışma ağlarının geliştirilmesine odaklanacak. Delegasyon desteğinin sağladığı sinerjiyle, sendikal meselelerin hem ulusal hem de uluslararası zeminde daha görünür kılınması hedefleniyor.

Görev dağılımı ve yeni dönemin öncelikleri, konfederasyonun üst yönetimi tarafından yapılacak çalıştay ve planlamalarla şekillenecek. Gödekmerdan’ın tecrübesi, Hak-Sen’in dış politika ve iletişim stratejilerine yön verecek önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

SAĞLIKTA HAK SENDİKASI GENEL BAŞKANI İLİM GÖDEKMERDAN, HAK-SEN KONFEDERASYONU’NUN DIŞ İLİŞKİLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNE SEÇİLDİ.