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Ereğli'de kaza sonucu yaşamını yitiren 22 yaşındaki madenci uğurlandı

TTK Kozlu müessesesi vardiyasına giderken kaza yapan 22 yaşındaki madenci Ahmet Erkan, Bayat Köyü'nde düzenlenen törenle uğurlandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 19:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ereğli'de kaza sonucu yaşamını yitiren 22 yaşındaki madenci uğurlandı

cenaze töreni:

22 yaşındaki madenci Ahmet Erkan, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi’ndeki vardiyasına giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç işçinin vefatı bölgeyi yasa boğdu; yakınları ve mesai arkadaşları söyleşi ve gözyaşlarıyla başsağlığı dileklerini iletti.

helallik ve defin:

Ahmet Erkan için Kdz. Ereğli Bayat Köyü Karaosmanlar Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alındı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, törene katılanların omuzlarında aynı köydeki mezarlığa defnedildi. Tören boyunca ailenin ve yakın çevrenin duygusu hakim oldu.

katılımcılar ve uğurlama:

Cenaze törenine Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, TTK Kozlu Müessese Müdürü Yusuf Aydın ile müessese yöneticileri katıldı. Törene ayrıca genç madencinin mesai arkadaşları, maden işçileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş iştirak etti. Katılımcılar, genç işçiye son görevlerini yerine getirirken aileye başsağlığı dileklerini iletti ve birlik mesajları verdi.

Olayın meydana geldiği trafik kazasıyla ilgili soruşturma ve olayın ayrıntıları yetkili birimlerce yürütülüyor; törene katılanlar, benzer kayıpların önlenmesi için iş güvenliği ve ulaşım önlemlerine dikkat çekti.

ZONGULDAK&#039;IN EREĞLİ İLÇESİNDE MADEN İŞÇİSİ ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK)...

ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİNDE MADEN İŞÇİSİ ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) KOZLU MÜESSESESİ’NDEKİ VARDİYASINA GİDERKEN BULUNDUKLARI ARAÇLA TRAFİK KAZASI GEÇİREN VE HAYATINI KAYBEDEN 22 YAŞINDAKİ MADEN İŞÇİSİ AHMET ERKAN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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