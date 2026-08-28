bocce sahasında yeni dostluk köprüleri kuruldu

Bilecik'te düzenlenen bocce maçında rekabetin yanında sosyal bağlar ve dayanışma ön plana çıktı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevi ekibi, Yetişkin Gençler Bocce Ligi’ndeki son maçında Bursa İnegöl Huzurevi ekibiyle karşılaştı.

müsabaka ve atmosfer:

Müsabaka boyunca skor kaydedilse de sahada asıl hissedilen, karşılıklı saygı ve keyifli sohbetler oldu. Maçın ardından iki huzurevi ekibi bir araya gelerek zaman geçirdi, anılarını paylaştı ve birbirlerine moral verdi.

kurumlar arası dayanışma:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, etkinliğin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Sporun birleştirici gücüyle büyüklerimizin hem sosyal hayata katılımlarını destekliyor hem de kurumlar arasında güzel dostlukların kurulmasına vesile oluyoruz. Skorlar unutulur, ancak bu güzel buluşmalar ve dostluklar kalıcı olur. Nazik ziyaretleri ve güzel ev sahiplikleri için İnegöl Huzurevi ekibine teşekkür ediyorum".

Etkinlik, hem katılımcıların günlük yaşamına olumlu katkı sağladı hem de huzurevleri arasında sürdürülebilir iletişim ve iş birliği için zemin hazırladı. Bu tür karşılaşmaların sosyal katılımı artırdığı ve kurumlar arası ilişkinin güçlenmesine yardımcı olduğu vurgulandı.

BOCCE MAÇINDA DOSTLUK KAZANDI