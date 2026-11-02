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Federasyon başkanı Mohamed Salah ile diyalog kurarak milli takım hazırlıklarına destek sözü verdi

Hani Ebu Rida, Türkiye ziyareti sırasında Mohamed Salah ile görüşerek milli takımın hazırlıkları, olası sorunlar ve çözüm önerilerini görüştü.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 20:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Federasyon başkanı Mohamed Salah ile diyalog kurarak milli takım hazırlıklarına destek sözü verdi

Federasyon başkanı Mohamed Salah ile diyalog kurdu

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida, Türkiye ziyareti kapsamında milli takım kaptanı Mohamed Salah ile bir araya geldi. Federasyonun açıklamasına göre görüşme, milli takımın yıldız oyuncularıyla sürekli iletişim halinde olma anlayışı doğrultusunda gerçekleştirildi.

görüşmenin odak noktaları:

Toplantıda, milli takımın uluslararası organizasyonlara hazırlık sürecini etkileyebilecek olası sorunlar ve bunlara getirilebilecek çözüm yolları ele alındı. Tartışmalarda teknik heyet, futbolcular ve federasyon arasındaki koordinasyonun önemi vurgulandı; amaç, hazırlıkların en iyi şartlarda yürütülmesini sağlamaktı.

Federasyon yetkilileri ile Salah arasında yapılan değerlendirmede, bilgi paylaşımı ve karşılıklı anlayışın takım performansına doğrudan katkı sağlayacağı belirtildi. Ayrıca, gerektiğinde lojistik, idari ve teknik desteklerin hızla sağlanacağına dair mutabakat sağlandı.

federasyonun taahhüdü:

Hani Ebu Rida, Mohamed Salah’ın Mısır futbolunun simgelerinden biri olduğunu ve kaptan olarak üstlendiği role büyük değer verdiklerini ifade etti. Federasyonun, taraftarların beklentilerini karşılayabilmesi için milli takıma her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirtti.

Görüşme, taraflar arasında düzenli iletişimin sürdürüleceği ve teknik heyet ile futbolcuların takım ruhu içinde çalışmasının teşvik edileceği yönünde sonlandırıldı. Federasyonun bu yaklaşımı, önümüzdeki müsabakalarda milli takımın rekabet gücünü koruma hedefiyle örtüşüyor.

MISIR FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI HANİ EBU RİDA, TÜRKİYE ZİYARETİ KAPSAMINDA MISIR MİLLİ TAKIMI&#039;NIN...

MISIR FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI HANİ EBU RİDA, TÜRKİYE ZİYARETİ KAPSAMINDA MISIR MİLLİ TAKIMI'NIN KAPTANI VE YILDIZ FUTBOLCU MOHAMED SALAH İLE BİR ARAYA GELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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