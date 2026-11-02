Dem liderlerinden ortak çağrı: annelerin nöbeti 86 milyonun barışını istiyor

dem liderleri kurtuluş parkı'nda Barış Anneleriyle buluştu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ankara Kurtuluş Parkı'nda iki gündür nöbet eylemi yapan Barış Anneleriyle bir araya geldi. Annelerin alanda sürdürdüğü nöbet, hem yerel hem de ülke çapında barış talebinin simgelerinden biri olarak aktarıldı.

hatimoğulları: annelerin acısı ve barış köprüsü

Tülay Hatimoğulları, yaptığı konuşmada annelerin uzun süredir süregelen acılarına dikkat çekti. Hatimoğulları, annelerin yaşadığı kayıplara rağmen kalplerinde kin biriktirmediklerini, sürekli barışı savunduklarını vurguladı. 'Hiçbir anne ağlamasın. Anaların gözyaşının rengi aynı' sözleriyle empati ve ortak acı üzerinden kurulan bağın altını çizdi. Hatimoğulları, annelerin ölen çocukları üzerinden asker anneleriyle kurdukları bağı ve bu bağın barış için bir köprü işlevi gördüğünü ifade etti.

bakırhan: barış 86 milyonun ortak ihtiyacı

Tuncer Bakırhan ise annelerin nöbetini, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin son bulması için yapılan kolektif bir çağrı olarak değerlendirdi. Bakırhan, 'Bu barış sadece Kürtler için değil, Türkiye’de yaşayan 86 milyon için gereklidir' diyerek barış talebinin tüm toplumu ilgilendirdiğini belirtti. Ayrıca konuşmasında ekonomik önceliklere vurgu yaparak, çatışma ve silaha ayrılan kaynakların topluma yönlendirilmesi gerektiğini söyledi: '3 trilyon dolarını bu çatışmaya, silaha harcayan bu iktidar, artık 3 trilyon dolarını emeklilere, emekçilere, kadınlara, gençlere harcasın.' Bakırhan, barışın yalnızca etnik ya da bölgesel bir talep olmadığını, aynı zamanda geçinemeyen emekliler, asgari ücretliler ve her gün kepengini kapatan esnaflar için de hayati olduğunu ekledi.

Toplantıda vurgulanan ortak nokta, barış taleplerinin sadece söylemde kalmaması ve somut sosyal politikalarla desteklenmesiydi. Annelerin sahadaki ısrarı, DEM liderlerinin mesajıyla birleşerek kamuoyuna yönelen bir çağrıya dönüştü; katılımcılar, çatışma ortamından çıkışın toplumsal ve ekonomik dönüşümlerle mümkün olacağını savundu.

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ (DEM) GENEL BAŞKANI TUNCER BAKIRHAN, ANKARA KURTULUŞ PARKI’NDA İKİ GÜNDÜR NÖBET EYLEMİ YAPAN BARIŞ ANNELERİ İLE BİR ARAYA GELEREK, "BU BARIŞ SADECE KÜRTLER İÇİN DEĞİL, TÜRKİYE'DE YAŞAYAN 86 MİLYON İÇİN GEREKLİDİR" DEDİ.