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Bodrum başkanı Geriş'te mahalle ve esnafla buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Geriş Mahallesi'nde kahve sohbetleri, okul ve mezarlık ziyaretleri ile sağlık merkezi ve sahil incelemeleri yaptı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bodrum başkanı Geriş'te mahalle ve esnafla buluştu

saha ziyaretinde yapılan incelemeler:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, saha programı kapsamında Geriş Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi. Mahallenin farklı noktalarında yapılan incelemelerde yürütülen çalışmalar ile bölgenin öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi.

Ziyarette Muhtar Hayrullah Kayacan ile birlikte köy kahvesinde gündeme dair sohbetler gerçekleştirildi; vatandaşların görüş ve beklentileri doğrudan dinlendi. Program kapsamında Geriş'te planlanan ve devam eden çalışmalara ilişkin karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

eğitim, mezarlık ve sahil incelemeleri:

Başkan Mandalinci, Yalıkavak Geriş Pasanda Derneği Anaokulu'nu ziyaret ederek okul ve çevresindeki mevcut durumu yerinde inceledi ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Ardından Geriş Mezarlığı çevresinde incelemelerde bulunuldu; ziyaret sırasında 2013 yılında, 12 yaşındayken hayatını kaybeden Görkem Karaman'ın mezarı ziyaret edildi.

Mandalinci programın devamında Geriş Erdemil Plaj & Kafe'ye geçti, sahilde vatandaşlarla sohbet ederek bölgeyle ilgili talepleri ve önerileri topladı. Çökertme Caddesi üzerinde esnaf ziyaretleri yapıldı; cadde üzerindeki halk plajında da incelemeler gerçekleştirildi ve vatandaşların beklentileri değerlendirildi.

sağlık merkezi ve eşlik eden heyet:

Saha programı kapsamında 19 No’lu Yalıkavak Aile Sağlığı Merkezi de ziyaret edilerek merkez ve çevresindeki mevcut durum yerinde incelendi. Ziyarette belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürlerinin yanı sıra Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ yetkilileri de hazır bulundu. Heyet, muhtar ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerde önceliklendirilmesi gereken işler ve takip süreci hakkında notlar aldı.

Ziyaret, mahalle içinde sürdürülen çalışmaları yerinde tespit etme, halkla doğrudan iletişim kurma ve ihtiyaçlara öncelik verme amacıyla planlandı; yetkililer tespit edilen konuları takip edeceklerini bildirdi.

BAŞKAN MANDALİNCİ GERİŞ MAHALLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

BAŞKAN MANDALİNCİ GERİŞ MAHALLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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