Devrek'te Meryem Bükrü son yolculuğuna uğurlandı

Devrek'te Meryem Bükrü için son görev

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde hayatını kaybeden Meryem Bükrü için Devrek Merkez Yeni Camii’nde düzenlenen cenaze töreni, siyaset ve iş dünyasını bir araya getirdi. Vefat haberi ilçede derin üzüntüye yol açarken, Zekai ve Sezai Bükrü kardeşler annelerinin kaybı nedeniyle yakınlarıyla taziyeleri kabul etti. Aileyi dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

törene katılım ve protokol:

Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına iktidar ve muhalefet partilerinden milletvekilleri, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca cami avlusunda taziyeler kabul edildi ve toplumun farklı kesimlerinden temsilciler hazır bulundu.

defin ve cenaze süreci:

Kılınan cenaze namazı ve cemaatten helallik alınmasının ardından merhume Meryem Bükrü'nün cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Merhumenin naaşı, dualar eşliğinde götürüldüğü Güneytabaklar Köyü'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

ZONGULDAK'IN DEVREK İLÇESİNİN TANINMIŞ İŞ İNSANLARINDAN ZEKAİ VE SEZAİ BÜKRÜ’NÜN VEFAT EDEN ANNESİ MERYEM BÜKRÜ, SİYASET VE İŞ DÜNYASINI BİR ARAYA GETİREN GENİŞ KATILIMLI BİR TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.