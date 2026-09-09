Bodrum belediyesi eğitimde eşitliği güçlendirerek 1250 öğrenciye destek sundu

Bodrum Belediyesi eğitim desteğini açıkladı:

Bodrum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde eğitimde fırsat eşitliğini amaçlayan kapsamlı bir destek programı yürürlüğe koydu. Uygulama kapsamında 850 öğrenciye kırtasiye paketi, 400 başarılı öğrenciye ise dört yıl boyunca geçerli burs imkanı sağlandı.

Başvuru sürecini Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu koordine etti; başvurular 31 Temmuz 2026 tarihinde sona erdi. Program, ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri kapsıyor.

kırtasiye dağıtımı:

Kırtasiye paketleri, düzenlenen etkinlikte Herodot Kültür Merkezi’nde öğrencilere teslim edildi. Toplam 850 paket, 350 ilkokul, 350 ortaokul ve 150 lise öğrencisine dağıtıldı. Aileler ve öğrenciler dağıtımı memnuniyetle karşıladı.

burs fonu ve şartlar:

Bodrum sınırları içinde ikamet eden ve başarılı bulunan 400 öğrenci için oluşturulan burs fonunun toplam bütçesi 4 milyon TL olarak açıklandı. Hak kazanan öğrenciler burslardan dört yıl boyunca kesintisiz faydalanacak. Yıllık burs tutarları kademelere göre şöyle belirlendi: ilkokul 9.000 TL, ortaokul 10.000 TL, lise 11.000 TL.

Herodot Kültür Merkezi’nde öğrenci ve velilerle buluşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ailelerin yanında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mandalinci, belediyeciliği '7’den 70’e yurttaşların her türlü ihtiyacında yanında olmak' şeklinde tanımladı ve çocuklar, kadınlar ile gençler için yürüttükleri sosyal çalışmaları vurguladı.

Başkan Mandalinci ayrıca fedakârlık gösteren ailelere teşekkür ederek, 'Kendinizi bu yolda asla yalnız hissetmeyin. Bir kardeşiniz ve belediye başkanınız olarak ihtiyaç duyduğunuz her noktada ben ve ekip arkadaşlarım sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Bodrum İlçe Başkanı Ayşe Nurhan Fıratlı, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ve ilgili birim müdürleri katıldı. Belediyenin desteğinin öğrenciler ve aileler için hayırlı olması temenni edildi.

BODRUM BELEDİYESİNDEN 1250 ÖĞRENCİYE KIRTASİYE VE BURS DESTEĞİ