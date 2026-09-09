Yüksekova'da gençlere eğitim desteği: 100 yetim kırtasiye çantasıyla buluştu

Yüksekova'da kırtasiye desteği ve etkinlik

Yetim Vakfı Hakkari Temsilciliği tarafından yürütülen "İyilik Çantası Seninle Dolsun" kampanyası kapsamında, Yüksekova’da 50 aileye mensup 100 yetim öğrenci için kırtasiye çantaları hazırlandı ve dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlik, Yüksekova Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gönüllülerin katılımıyla düzenlendi.

etkinlik ve dağıtım:

Programda gönüllüler çocuklarla bir araya gelerek çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi ve hazırlanan çantalar öğrencilere hediye edildi. Organizasyonun temel hedefi, çocukların eğitim hayatına katkı sunmak ve yeni eğitim dönemine motive olmalarını sağlamak olarak açıklandı.

bölgesel destek planları:

Yetim Vakfı Hakkari Temsilcisi Şerif Kana, yürütülen yardım çalışmalarının yalnızca Yüksekova ile sınırlı kalmadığını vurguladı. Kana, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerindeki yetim ailelere yönelik destek programlarının da plan dâhilinde sürdüğünü bildirdi.

yetkililerin değerlendirmesi:

Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz ile Yüksekova İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Mehmet Zülfi Yıldız de katıldı. İlhan Yılmaz, eğitime ve gençliğe yapılan yatırımların önemine dikkat çekerek çocukların gelişim süreçlerinde yanında olmanın kıymetini belirtti ve vakıf ekibine teşekkür etti.

Etkinlik, hem öğrencilerin eğitim materyallerine erişimini kolaylaştırmayı hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi. Yerel kurum temsilcileri ve gönüllüler arasındaki iş birliğinin, benzer desteklerin sürdürülebilirliği için önem taşıdığı ifade edildi.

YETİM VAKFI HAKKARİ TEMSİLCİLİĞİ, “İYİLİK ÇANTASI SENİNLE DOLSUN” KAMPANYASI KAPSAMINDA YÜKSEKOVA’DA 50 AİLEYE MENSUP 100 YETİM ÖĞRENCİYE KIRTASİYE YARDIMINDA BULUNDU.