Dolar 48,4723 +0,04%
Euro 56,4880 +0,28%
Bist 14.624,79 +1,52%
Altın Gram 6.967,38 +0,72%
EUR/USD 1,1648 +0,16%
Brent Petrol 101,03 +3,18%
--°

Yüksekova'da gençlere eğitim desteği: 100 yetim kırtasiye çantasıyla buluştu

Yetim Vakfı Hakkari Temsilciliği, 'İyilik Çantası Seninle Dolsun' kampanyasıyla Yüksekova'da 50 aileye bağlı 100 yetim öğrenciye kırtasiye desteği verdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yüksekova'da gençlere eğitim desteği: 100 yetim kırtasiye çantasıyla buluştu

Yüksekova'da kırtasiye desteği ve etkinlik

Yetim Vakfı Hakkari Temsilciliği tarafından yürütülen "İyilik Çantası Seninle Dolsun" kampanyası kapsamında, Yüksekova’da 50 aileye mensup 100 yetim öğrenci için kırtasiye çantaları hazırlandı ve dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlik, Yüksekova Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gönüllülerin katılımıyla düzenlendi.

etkinlik ve dağıtım:

Programda gönüllüler çocuklarla bir araya gelerek çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi ve hazırlanan çantalar öğrencilere hediye edildi. Organizasyonun temel hedefi, çocukların eğitim hayatına katkı sunmak ve yeni eğitim dönemine motive olmalarını sağlamak olarak açıklandı.

bölgesel destek planları:

Yetim Vakfı Hakkari Temsilcisi Şerif Kana, yürütülen yardım çalışmalarının yalnızca Yüksekova ile sınırlı kalmadığını vurguladı. Kana, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerindeki yetim ailelere yönelik destek programlarının da plan dâhilinde sürdüğünü bildirdi.

yetkililerin değerlendirmesi:

Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz ile Yüksekova İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Mehmet Zülfi Yıldız de katıldı. İlhan Yılmaz, eğitime ve gençliğe yapılan yatırımların önemine dikkat çekerek çocukların gelişim süreçlerinde yanında olmanın kıymetini belirtti ve vakıf ekibine teşekkür etti.

Etkinlik, hem öğrencilerin eğitim materyallerine erişimini kolaylaştırmayı hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi. Yerel kurum temsilcileri ve gönüllüler arasındaki iş birliğinin, benzer desteklerin sürdürülebilirliği için önem taşıdığı ifade edildi.

YETİM VAKFI HAKKARİ TEMSİLCİLİĞİ, “İYİLİK ÇANTASI SENİNLE DOLSUN” KAMPANYASI KAPSAMINDA...

YETİM VAKFI HAKKARİ TEMSİLCİLİĞİ, “İYİLİK ÇANTASI SENİNLE DOLSUN” KAMPANYASI KAPSAMINDA YÜKSEKOVA’DA 50 AİLEYE MENSUP 100 YETİM ÖĞRENCİYE KIRTASİYE YARDIMINDA BULUNDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da 23 bin 468 öğrenciye kırtasiye desteğiyle aileler ve esnaf rahatladı
images

Antalya'da 19 kreş yeni döneme hazır: çocuklara güvenli, nitelikli ortamlar sunu...
images

Eskişehir'de 2026-2027 eğitim yılı için koordinasyon ağırlıklı güvenlik planı
images

Vali Nurtaç Arslan'dan uyum haftasında minik öğrencilere moral ziyareti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karacaahmet'e çok amaçlı pazar ve yaşam merkezi

Büvetli'de kaybolan Suat Balkaya için 69 kişilik arama sürüyor

Taşköprü sarımsağı için ortak yol haritası çizildi

Araban tarımının temsilcileri kaymakam Ceylan’ı ziyaret etti

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali