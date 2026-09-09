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Vali Nurtaç Arslan'dan uyum haftasında minik öğrencilere moral ziyareti

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Uyum Haftası'nda Kemal Sabriye Ocakçı İlkokulu'nu ziyaret edip okul öncesi, 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerine destek verdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Vali Nurtaç Arslan'dan uyum haftasında minik öğrencilere moral ziyareti

Vali Nurtaç Arslan okulu ziyaret etti:

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Uyum Haftası kapsamında Kemal Sabriye Ocakçı İlkokulu'nu İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ile birlikte ziyaret etti. Türkiye genelinde olduğu gibi Bartın'da da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı Uyum Haftası ile başladı.

Sınıf gezileri ve sohbetler:

Arslan, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin bulunduğu sınıfları dolaşarak çocuklarla bir araya geldi. Öğrencilere okulların ve eğitimin önemini anlattı; öğretmen ve velilerle sohbet ederek taleplerini dinledi ve öğrencilere moral verdi.

Yeni eğitim sezonuna yönelik mesaj:

Vali Arslan, ilkokul, ortaokul ve liselerin 14 Eylül Pazartesi günü eğitim ve öğretime başlayacağını hatırlatarak tüm öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri ve eğitimcilere yeni eğitim sezonunda başarı diledi. Ziyaret, erken başlama dönemindeki öğrencilerin uyum sürecine destek olmayı amaçladı.

BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN, UYUM HAFTASI ÇERÇEVESİNDE OKULA ERKEN BAŞLAYAN OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL...

BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN, UYUM HAFTASI ÇERÇEVESİNDE OKULA ERKEN BAŞLAYAN OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL 1'İNCİ SINIF VE ORTAOKUL 5'İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİ ZİYARET EDEREK, DESTEK OLDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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