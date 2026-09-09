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Eskişehir'de 2026-2027 eğitim yılı için koordinasyon ağırlıklı güvenlik planı

Vali Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında Eskişehir'de 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı; denetim, trafik ve servis güvenliği gündemde.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eskişehir'de 2026-2027 eğitim yılı için koordinasyon ağırlıklı güvenlik planı

Eskişehir'de 2026-2027 eğitim yılı için koordinasyon ağırlıklı güvenlik planı

Eskişehir'de, çocukların eğitim süreçlerini huzur ve güven ortamı içinde sürdürebilmeleri ve her türlü riskten korunmaları amacıyla Vali Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Güvenliği ve İl Yürütme Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

toplantının odağı ve değerlendirilen önlemler:

Toplantıda, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi okul ve okul çevrelerinde güvenliğin en üst seviyede sağlanmasına yönelik mevcut uygulamalar kapsamlı şekilde ele alındı. Kurum temsilcileri, sorumluluk alanlarındaki uygulamaları ve sahadaki ihtiyaçları aktardı; bu çerçevede okul çevrelerinin güvenliği, öğrenci servislerinin denetimi, okul giriş-çıkışlarındaki trafik düzenlemeleri ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda denetimlerin artırılması başlıca gündem maddeleri oldu.

Hazırlıkların amacı, öğrencilerin eğitim ortamlarında huzur içinde bulunmalarını sağlamak ve olası tehditlere karşı proaktif tedbirler almaktır. Mevcut uygulamaların gözden geçirilmesiyle tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

vali yılmaz'ın talimatları ve kurumsal koordinasyon:

Vali Yılmaz, değerlendirmeler sırasında çocukların güvenliğinin eğitim sürecinin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı ve tüm kurumların koordinasyon halinde çalışmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini olumsuz etkileyebilecek unsurlara karşı denetimlerin titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

Toplantıda ayrıca öğrenci servislerinin güvenliği, trafik tedbirleri ile okul çevresindeki umuma açık alanların kontrolü konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi. Kurumlar arası bilgi paylaşımı ve uygulama planlarının netleştirilmesi ile denetim faaliyetlerinin etkinleştirilmesi kararlaştırıldı.

Oturum, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi.

ESKİŞEHİR&#039;DE ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜREÇLERİNİ HUZUR VE GÜVEN ORTAMI İÇERİSİNDE SÜRDÜREBİLMELERİ, HER...

ESKİŞEHİR'DE ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜREÇLERİNİ HUZUR VE GÜVEN ORTAMI İÇERİSİNDE SÜRDÜREBİLMELERİ, HER TÜRLÜ RİSK, TEHDİT VE OLUMSUZ ETKİDEN KORUNMALARI AMACIYLA VALİ DR. ERDİNÇ YILMAZ’IN BAŞKANLIĞINDA '2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI OKUL GÜVENLİĞİ VE İL YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI' GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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