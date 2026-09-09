Antalya'da 19 kreş yeni döneme hazır: çocuklara güvenli, nitelikli ortamlar sunuluyor

Antalya büyükşehir'in eğitim destek hizmetleri:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çocuklara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Belediyeye bağlı 19 kreş ve gündüz bakımevi, çocukların güvenli, nitelikli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesine katkı sağlamak üzere yeni eğitim-öğretim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

hizmet ağı ve dönem takvimi:

Kreş ve gündüz bakımevleri 4-6 yaş grubundaki çocuklara bakım ve eğitim hizmeti veriyor. Yeni dönemde merkezde 7, Kaş'ta 2 olmak üzere Serik, Gündoğmuş, Kumluca, Finike, Gazipaşa, Manavgat, Korkuteli, Elmalı, Alanya ve Akseki ilçelerini kapsayan toplam 19 kreş hizmete devam edecek. Belediyenin açıklamasına göre, yaz boyunca devam eden eğitim-öğretim sürecinin ardından 4 yaş grubu çocuklar için bu hafta oryantasyon düzenlenecek ve 14 Eylül Pazartesi günü tüm kreşlerde yeni dönem başlayacak.

eğitim içerikleri ve gelişim odaklı uygulamalar:

Büyükşehir kreşlerinde yaş gruplarına uygun düzenlenmiş sınıf, eğitim ve oyun alanları bulunuyor. Programlar çocukların sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimini destekleyecek şekilde zenginleştiriliyor; fen, sanat, doğa, matematik, Türkçe dil, müzik ve spor gibi farklı alanlarda etkinlikler gerçekleştiriliyor. Oyun temelli ve gelişim özelliklerine uygun çalışmalarla çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri ve öğrenme süreçlerinin keyifli hale gelmesi hedefleniyor.

beslenme ve sağlık hizmetleri:

Kreş ve gündüz bakımevlerinde çocukların dengeli ve sağlıklı beslenmesi öncelikli tutuluyor. Menüleri diyetisyenler tarafından hazırlanan aylık planlar şekillendiriyor; kreşlerin yemekhanesinde çocuklara özel sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı sunularak gün boyunca ihtiyaç duydukları besinlerin dengeli şekilde alınması sağlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sunduğu bu hizmetlerle ailelerin eğitim ve bakım ihtiyaçlarına destek olmaya devam ediyor ve kreşlerle ilgili hazırlıkların tamamlandığını duyuruyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN VE ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAYATINI DESTEKLEYEN SOSYAL HİZMETLERİYLE AİLELERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ ÇOCUKLARIN GÜVENLİ, NİTELİKLİ VE SAĞLIKLI ORTAMLARDA EĞİTİM GÖRMESİNE KATKI SAĞLIYOR. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 19 KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.