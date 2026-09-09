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Bodrum belediyesinin pilates atölyesi 535 kişiye ulaştı

Bodrum Belediyesi'nin ağustosta başlattığı pilates dersleri Gündoğan Serbay Ilıcak ve Binnaz Karakaya salonlarında sürüyor; şimdiye kadar 535 kişi katıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bodrum belediyesinin pilates atölyesi 535 kişiye ulaştı

Bodrum belediyesinin pilates atölyesi 535 kişiye ulaştı

Bodrum Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve aktif bir yaşama teşvik edilmesi amacıyla başlattığı pilates derslerini sürdürüyor. Ağustos ayında başlayan program, kısa sürede ilgi gördü ve bugüne kadar toplam 535 kişiye ulaştı.

Programın yapısı ve yürütülmesi:

Dersler, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu tarafından organize ediliyor. Etkinlikler; Gündoğan Serbay Ilıcak Spor ve Kültür Kompleksi ile Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonunda devam ediyor. Binnaz Karakaya salonunda, eğitmen Canan Davulcu eşliğinde haftada iki gün yapılan seanslara halen 120 aktif üye katılıyor.

Programın başından bu yana kaydedilen katılımcı sayısı, belediyenin amatör spor ve sağlıklı yaşam çalışmalarına gösterilen talebin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Dersler her yaştan vatandaşa açık tutuluyor ve katılımcılara eğitmen gözetiminde düzenli egzersiz yapma imkanı sunuluyor.

Katılım koşulları ve iletişim:

Pilates derslerine katılmak veya program hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden yönlendiriliyor. Başvuru ve bilgi işlemleri için vatandaşlar 444 00 48 numaralı telefonu arayarak gerekli bilgileri alabiliyor.

Belediye yetkilileri, düzenli fiziksel aktivitenin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekiyor ve programın devam edeceğini belirtiyor. Katılımcı sayısının artması halinde ek seanslar veya yeni mekanlar planlanabileceği aktarılıyor.

BODRUM BELEDİYESİNİN PİLATES DERSLERİ DEVAM EDİYOR

BODRUM BELEDİYESİNİN PİLATES DERSLERİ DEVAM EDİYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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