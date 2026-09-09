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İsmail Kartal: Roma karşısında cesur ve kontrollü oynayacağız

İsmail Kartal, Şükrü Saracoğlu’nda Roma ile oynanacak maç öncesi hazırlıkları tamamladıklarını, taktiksel planlarla sahada güvenle mücadele edeceklerini söyledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İsmail Kartal: Roma karşısında cesur ve kontrollü oynayacağız

maça dair genel çerçeve:

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın saat 19.45'te Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Roma mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımıyla ilgili son durumu aktardı. Kartal, rakibi değerlendirdiği bölümde "Roma, tarihinin en iyi kadrosuna sahip" ifadelerini kullanarak İtalyan ekibinin ligdeki formuna ve teknik kadrosunun deneyimine vurgu yaptı.

Hazırlık sürecine dair bilgi veren Kartal, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını; maç öncesi son olarak küçük bir taktik antrenmanı yapacaklarını belirtti. Rakibin oyun karakteristiğinin detaylı analiz edildiğini söyleyen teknik direktör, maç boyunca taraftarın takımı itici güç kılacağını kaydetti.

Kartal'ın taktik planı:

Kartal, Roma'nın adam adama oynayan, kazandığı toplarla ceza sahasında hızlı çoğaldığını ve oyunun bazı bölümlerinde riskler aldığını vurguladı. Buna karşılık Fenerbahçe'nin yaklaşımı sadece savunma odaklı olmayacak; hoca, "Roma'nın neler yaptığını bildiğimiz için ona göre kurgumuz olacak" diyerek boşluklardan yararlanmayı hedeflediklerini aktardı.

Teknik direktör, kadrodaki oyuncu çeşitliliğine dikkat çekti: "Her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz. Bütün oyuncularımız değerli, hepsi çok kıymetli." Kartal ayrıca maçın tamamen geçiş odaklı oynamayacağını, saha içindeki planların rakibin zayıf noktalarına göre şekilleneceğini ifade etti.

eksikler, alternatifler ve motivasyon:

İspanyol yıldız Marco Asensio'nun sakatlığının hücum planlarını nasıl etkileyeceği sorusuna Kartal, Asensio'nun yokluğunda da kadroda 24-25 tane çok değerli oyuncu bulunduğunu belirterek yanıt verdi. "Yarın Asensio'yu aratmayacaklarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum" sözleriyle, alternatiflerin sahada karşılık bulacağı mesajını verdi.

Kartal maça çıkacak olmanın ayrıca duygusal bir yönü olduğunu da dile getirdi: "18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Hep beraber başardık, hepimiz çok heyecanlıyız." Bu dönüşün hem kulüp hem de taraftarlar için anlamlı olduğunu vurguladı.

taraftara çağrı:

Toplantının sonunda taraftarlara seslenen Kartal, destek çağrısını stratejik bir ihtiyatla yaptı: "Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, bir strateji maçı. Oyunun başından sonuna kadar taraftarların bu bilinçle bize destek vermesi gerekir." Kartal, golün 1. dakikada da 90. dakikada da gelebileceğini hatırlatarak birlikte hareket etmenin önemine değindi.

Genel değerlendirmede Kartal, hem hazırlık sürecine hem de oyuncuların motivasyonuna güvendiğini yinelerken, maçtan önceki son sözü taraftar desteğinin belirleyici olacağı yönünde oldu: "Taraftarlarımız en itici gücümüz olacak. Yarınki maçta kendimize güveniyoruz."

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın karşılaşacakları İtalyan ekibi Roma’nın tarihinin...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın karşılaşacakları İtalyan ekibi Roma’nın tarihinin en iyi kadrosuna sahip olduğunu fakat yaptıkları hazırlıklarla bu maçta kendilerine güvendiklerini ifade etti.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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