Tek kasada ısıtma, soğutma ve sıcak su: CW Enerji'nin Triome monoblok çözümü

Triome Serisi monoblok ısı pompası: tek cihazda üç fonksiyon

CW Enerji, ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu ihtiyaçlarını tek bir cihazda birleştiren Triome Serisi Monoblok Isı Pompasını geliştirdi. Şirket, kompakt tasarım ve entegre bileşenlerle özellikle yer sıkıntısı olan konut projelerinde kurulum kolaylığı ve enerji verimliliği hedefliyor.

Kompakt tasarım ve kurulum avantajları:

Triome Serisi, 130 litrelik dahili sıcak su tankı ile birlikte motorlu üç yollu vana ve dahili sirkülasyon pompası gibi hidrolik bileşenleri gövde içinde barındırıyor. Bu tasarım, dış ekipman ihtiyacını azaltarak montaj sürecini sadeleştiriyor ve teknik alanın sınırlı olduğu apartman daireleri, villalar veya benzer projelerde tesisat alanının daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

Entegre bileşenler sayesinde uygulayıcılar daha az bağlantı ve ekipman ile kurulum yapabiliyor; böylece hem işçilik hem de saha süresi açısından kolaylık bekleniyor.

R290, Full DC Inverter ve çevresel katkılar:

Ürün, R290 doğal soğutucu akışkan teknolojisini kullanıyor ve Full DC Inverter ile değişken kapasite kontrolü sağlıyor. Şirket açıklamasına göre bu kombinasyon, sistemin çalışma kapasitesinin talebe göre ayarlanmasına ve dolayısıyla enerji verimliliği ile konforun birlikte sağlanmasına katkı sunuyor.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, enerji dönüşümünün yalnızca güneş enerjisi sistemleriyle sınırlı olmadığını; enerji depolama, akıllı enerji teknolojileri ve enerji verimliliği odaklı çözümlerin de önem kazandığını vurguluyor. Sarvan, "Dünya genelinde enerji dönüşümü hız kazanırken, binalarda enerji tüketimini azaltan teknolojiler her zamankinden daha önemli hale geliyor" dedi.

Sarvan ayrıca, ısı pompalarının güneş enerjisi, inverter ve enerji depolama teknolojileriyle uyumlu çalışabildiğine dikkat çekerek bu uyumun üretilen enerjinin daha verimli kullanılmasını sağladığını belirtti.

Uygulama alanları ve kullanıcıya sunduğu faydalar:

Triome Serisi, ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyunu tek gövdede toplayarak yıl boyunca değişen iklimlendirme ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Şirket, bu yaklaşımın hem son kullanıcı hem de uygulayıcı açısından daha az ekipman, daha kısa montaj süresi ve düşük mekanik alan gereksinimi anlamına geldiğini aktarıyor.

Tarık Sarvan, "Enerji verimliliği odaklı ürün portföyümüzü Triome Serisi Monoblok Isı Pompası ile genişlettik" diyerek, cihazın kompakt tasarımının modern konutların iklimlendirme ihtiyaçlarına bütüncül bir çözüm sunduğunu ifade etti.

CW ENERJİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI TARIK SARVAN