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Sucu Abuzer Caddesi'ndeki çarpışma hastaneye götürdü: 11 yaşındaki çocuk yaralandı

Adıyaman Mehmet Akif Mahallesi'nde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sucu Abuzer Caddesi'ndeki çarpışma hastaneye götürdü: 11 yaşındaki çocuk yaralandı

Sucu Abuzer Caddesi'ndeki müdahale ve konum:

Adıyaman Mehmet Akif Mahallesi Sucu Abuzer Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Necmettin Ö. idaresindeki 02 AGE 609 plakalı motosiklet ile 11 yaşındaki Ahmet Saffan İ.nin kullandığı bisiklet çarpıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ilk yardım ve hastaneye sevk:

Kazada yaralanan 11 yaşındaki Ahmet Saffan İ.ye olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından çocuk, tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çarpışmanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı. Yetkililer, kazayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğunu ve trafik yönünden inceleme yapıldığını bildirdi.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE BİSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE BİSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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