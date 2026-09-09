Manisa'daki tezahüratlar bursaspor'u PFDK'ya taşıdı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanan Manisa FK - Bursaspor müsabakası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, yeşil-beyazlı kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

maçta yaşananlar ve resmi sevk metni:

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda tamamlanan ve Bursaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yayımlanan disiplin sevk raporunda, kulübün 'çirkin ve kötü tezahürat' ile 'saha olayları' gerekçeleriyle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.

Resmi raporda, Bursaspor Kulübü'nün 07 Eylül 2026 tarihinde oynanan müsabakadaki tutumunun Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddeleri uyarınca inceleneceği açıkça yer aldı.

PFDK süreci ve atılacak adımlar:

Rapor doğrultusunda PFDK, sevk gerekçelerini Futbol Disiplin Talimatı'nın 52 ve 53 üncü maddeleri çerçevesinde değerlendirecek. Kurulun incelemesi sonrasında alınacak karar ve olası yaptırımlar resmi süreç tamamlandığında açıklanacak.

Aynı müsabakada her iki kulübün de PFDK'ya sevk edildiği ifade edilirken, TFF'nin disiplin mekanizmasının takip edileceği belirtildi. Kulüplerin savunmaları ve PFDK kararları ilerleyen günlerde gündeme gelecektir.

TRENDYOL 1. LİG'İN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNANAN MANİSA FK KARŞILAŞMASININ ARDINDAN BURSASPOR, "ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT" İLE "SAHA OLAYLARI" GEREKÇELERİYLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ.