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Siverek'te kronik hepatit B'li hastalara yerinde karaciğer biyopsisi imkanı

Siverek Devlet Hastanesi, kronik Hepatit B'li hastaların tanı ve tedavi planlamasını desteklemek amacıyla karaciğer biyopsisi hizmetini hastanede başlattı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Siverek'te kronik hepatit B'li hastalara yerinde karaciğer biyopsisi imkanı

Siverek Devlet Hastanesi'nde karaciğer biyopsi hizmeti

Siverek Devlet Hastanesi, kronik Hepatit B tanı ve değerlendirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla hastane bünyesinde ilk kez karaciğer biyopsisi uygulamasını başarıyla başlattı. Hizmetin devreye alınmasıyla, uygun hastaların ileri merkezlere sevk edilme ihtiyacının azaltılması ve tanı-tedavi süreçlerinin hızlanması hedefleniyor.

uygulamanın kapsamı ve amaçları:

Karaciğer biyopsisi, kronik Hepatit B başta olmak üzere çeşitli karaciğer hastalıklarında oluşan hasarın değerlendirilmesine, ayırıcı tanıya katkı sağlanmasına ve tedavi sürecinin planlanmasına destek veren önemli bir tanısal yöntemdir. Siverek'te sunulmaya başlanmasıyla hastalara yerinde, hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunulması amaçlanıyor.

sağlık ekibi ve uygulama süreci:

Uygulama, Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Sait Duyu, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Elif Usta ve Patoloji Uzmanı Uzm. Dr. Meryem Fatoş Çoşkun koordinasyon ve katkılarıyla gerçekleştirildi. Hastane yönetimi, hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçen uzmanlara teşekkür etti.

Siverek Devlet Hastanesi yönetimi, sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve nitelikli hizmetlerin ilçe sınırları içinde sunulmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Yeni uygulama, vatandaşlara daha kapsamlı, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunma hedefinin bir parçası olarak değerlendirildi.

DEVLET HASTANESİ

DEVLET HASTANESİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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