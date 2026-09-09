Kaçkar by UTMB Rize'yi dünyaya açıyor

etkinlik ve katılımcı profili:

Türkiye’nin ilk ve tek UTMB World Series organizasyonu olan Kaçkar by UTMB, bu yıl 11-13 Eylül tarihlerinde Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları’nın eşsiz doğasında ikinci kez koşulacak. Geçen yıl başlayan organizasyon, uluslararası rota üzerindeki yerini koruyarak tekrar Rize’de sporseverlerle buluşuyor.

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi ev sahipliğinde; Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOGG’un sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Organizasyona, 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu katılması bekleniyor. Sporcular dört farklı parkurda mücadele edecek: Kaçkar 100K, Kaçkar 50K, Kaçkar 20K ve Ayder 4K Halk Koşusu.

yerel yönetimlerin vizyonu ve beklentileri:

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, etkinliğin Rize’nin spor ve turizm vizyonuna somut katkı sunduğunu vurguladı. Baydaş, yaklaşık üç yıl önce başlatılan Spor Turizmi Çalıştayı’nda ortaya koyulan hedeflerin ulusal ve uluslararası organizasyonlara dönüştüğünü belirterek, Rize-Artvin Havalimanı ile Ayder’de yapılan dönüşüm çalışmalarının bu tür etkinlikler için avantaj yarattığını ifade etti. Baydaş ayrıca organizasyonun sürdürülebilirlik kazanmasının önemine dikkat çekti ve Kaçkar by UTMB’nin Doğu Karadeniz ile Türkiye turizmine uzun vadeli katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Kaçkar ve Ayder’in yalnızca spor destinasyonu olmadığını, doğal ve kültürel değerlerin yaşanıp dünyaya anlatılması gerektiğini belirtti. Mertoğlu, UTMB World Series’in Türkiye adresinin Kaçkarlar olmasının gurur verici olduğunu ve yarışlara katılan sporcuların aynı zamanda bölgenin doğal güzelliklerini deneyimlediğini kaydetti.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, bölgenin coğrafyasının geçmişte zorluk yaratan unsurlardan bugün önemli bir spor turizmi avantajına dönüştüğünü aktardı. Metin, uluslararası etkinliklerin kentin organizasyon kabiliyetlerini geliştirdiğini, gastronomi ve kültür alanlarında da olumlu etkiler yarattığını söyledi ve başarının dünyaya anlatılması gerektiğini vurguladı.

çamlıhemşin ve yerel katılımın rolü:

Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, Kaçkar by UTMB’nin bölgenin doğasını uluslararası platforma taşıdığını belirtti. Çiçek, organizasyon kapsamında düzenlenen 'Run Like Her Koşusu'na Karadenizli kadınlarla birlikte katıldığını ve bunun özel bir anlam taşıdığını aktardı. Yerel yönetimler ve halkın desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, etkinliğin bölge tanıtımına katkısını önemsediğini ifade etti.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun da Kaçkarlar, Çamlıhemşin ve Ayder’in UTMB World Series’in Türkiye’deki adresi olmasının gurur kaynağı olduğunu söyledi. Altun, organizasyonun yalnızca spor değil; spor, turizm ve doğanın buluştuğu çok boyutlu bir etkinlik olduğunu belirtti ve sporcuların farklı rakım ve iklim katmanlarında bölgenin zengin doğasını yaşayacaklarını ekledi.

sürdürülebilirlik, operasyon ve uluslararası iş birliği:

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, 6 kıtadan gelen katılımın Rize’nin uluslararası spor profilini güçlendireceğini söyledi. Öztürk, Kaçkar’daki zorlu parkurların her adımının kentin tanınırlığına katkı sağladığını ve organizasyonların Rize’yi önemli bir patika koşusu merkezi yapma hedeflerine hizmet ettiğini belirtti.

UTMB Proje Lideri Johann Essl, geçen yılki organizasyonun ardından UTMB markasının Rize’de daha geniş kitlelerce tanındığını aktardı. Essl, Kaçkar Dağları’nın büyüklüğü ve zorlu coğrafyasının iletişim ve koordinasyon açısından zaman zaman güçlük yarattığını, ancak valilik, dağcılık federasyonu, yerel yönetimler ve sponsorların desteğiyle bu zorlukların aşıldığını ifade etti. Essl, iş birliğinin organizasyonun başarısında belirleyici olduğunu vurguladı.

Basın toplantısına Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, UTMB World temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Yetkililer, etkinliğin hem bölge ekonomisine hem de Doğu Karadeniz’in sürdürülebilir turizm hedeflerine katkı sağlayacağı konusunda ortak bir görüş bildirdi.

Kaçkar by UTMB, yerel doğa ve kültür değerlerini öne çıkarırken aynı zamanda Rize’nin uluslararası spor turizmi haritasındaki konumunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Organizasyonun başarıya ulaşması, hem saha planlaması hem de paydaşların koordinasyonuna bağlı olacak; yetkililer bu süreçte sürdürülebilirlik ve yerel katılımın önemine özellikle vurgu yapıyor.

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK UTMB WORLD SERİES ETKİNLİĞİ OLAN KAÇKAR BY UTMB, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN ULTRA TRAİL SPORCULARINI RİZE’DE BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYOR. GEÇTİĞİMİZ YIL İLK KEZ DÜZENLENEN ORGANİZASYON, 11-13 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE AYDER YAYLASI VE KAÇKAR DAĞLARI’NIN EŞSİZ DOĞASINDA İKİNCİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLECEK.