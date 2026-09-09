Milan Skriniar'dan Şampiyonlar Ligi'ne güçlü başlangıç hedefi

Skriniar: taraftara karşı büyük sorumluluk var

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında yarın saat 19.45'te Roma ile oynanacak karşılaşma öncesi Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. 18 yıl sonra turnuvaya geri dönmekten memnun olduklarını belirtti.

Skriniar, "Taraftara karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var. Şampiyonlar Ligi’nde ilk puanları almak istiyoruz" ifadelerini kullandı ve takımın maça iyi hazırlandığını vurguladı.

rakip ve taktik değerlendirmesi:

Deneyimli oyuncu, rakibin bireysel kalitesine dikkat çekti; Dybala ve Malen gibi isimlerin oyunun akışını değiştirebileceğini söyledi. Rakibin ilk günden itibaren etkili mücadele ettiğini, fiziksel bir oyun ortaya koyduğunu belirtti.

Skriniar, "Sadece defansif değil tüm güçlerimizi birleştirip onların güçlü noktalarını hedef almalıyız" diyerek takımın hem savunma hem de hücumda dengeli oynayacağını aktardı. Maç öncesi kapsamlı analiz ve yoğun bir antrenman sürecinden geçtiklerini de ekledi.

tecrübe, heyecan ve hedefler:

31 yaşındaki futbolcu, kadroda Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip oyuncular bulunduğunu, buna rağmen turnuvadaki heyecanın her zaman yüksek olduğunu ifade etti: "Şampiyonlar Ligi’ne 50. defa da gitseniz heyecan yüksek oluyor."

Skriniar, Lyon karşılaşmasının turnuvaya dönüş yolunda bir adım olduğunu hatırlatarak, sahada güçlü olduklarını göstermek ve "gerçekten puan kazanmak" istediklerini söyledi.

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları için mutlu olduklarını belirterek, "Taraftara karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var. Şampiyonlar Ligi’nde ilk puanları almak istiyoruz" dedi.