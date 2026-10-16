Kayserili sporculardan Bolu kampında uluslararası hedef

kamp çalışmaları:

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcuları Hüseyin Emir Cünedioğlu ve Mustafa Yiğit Dur, yıl sonundaki uluslararası organizasyonlara hazırlık amacıyla Bolu'da düzenlenen millî takım kampında çalışmalarını sürdürüyor. Kamp, 11-17 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleşiyor ve sporcular kamp süresince teknik, fiziksel ve mental hazırlık programlarına katılıyor.

Kampa, millî takım ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) antrenörü Baran Atay eşlik ediyor. Antrenör gözetiminde yürütülen çalışma programı, sporcuların turnuva koşullarına uyum sağlaması ve performanslarını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

hedefler ve yaklaşım:

Sporcuların önündeki iki önemli organizasyon, Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası ile Yunanistan'ın Atina kentinde gerçekleştirilecek COMEGYM organizasyonu olarak sıralanıyor. Her iki müsabaka da yılın son uluslararası sınavları arasında yer alıyor ve ay-yıldızlı formayı taşımak için kritik bir fırsat sunuyor.

Kamp çalışmaları, yarışma temposuna adaptasyon, rutinde stabilite ve müsabaka stratejileri üzerine yoğunlaşıyor. Sporcuların teknik gelişimi ile birlikte dayanıklılık ve konsantrasyon üzerinde de özel çalışmalar yapıldığı belirtiliyor.

beklentiler ve değerlendirme:

Kayseri SEM adına kampta bulunan sporcuların, organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde etmesi amaçlanıyor. Kamp süreci, millî takım performans standartlarına uyum ve uluslararası deneyim kazanma bakımından önemli görülüyor. Hüseyin Emir Cünedioğlu ve Mustafa Yiğit Dur, Bolu'daki hazırlıkların ardından Zadar ve Atina'da Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

KAYSERİ SPORCU EĞİTİM MERKEZİ SPORCULARI HÜSEYİN EMİR CÜNEDİOĞLU VE MUSTAFA YİĞİT DUR, BOLU’DA DÜZENLENEN MİLLÎ TAKIM KAMPINDA HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.