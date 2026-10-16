Dolar 49,5224 +0,11%
Euro 55,8103 +0,50%
Bist 11.694,02 -3,12%
Altın Gram 6.695,28 +0,84%
EUR/USD 1,1265 +0,39%
Brent Petrol 105,81 -0,10%
--°

Kayserili sporculardan Bolu kampında uluslararası hedef

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi'nden Hüseyin Emir Cünedioğlu ve Mustafa Yiğit Dur, 11-17 Ekim 2026 Bolu kampında hazırlanıyor; hedefleri Zadar ve Atina.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserili sporculardan Bolu kampında uluslararası hedef

kamp çalışmaları:

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcuları Hüseyin Emir Cünedioğlu ve Mustafa Yiğit Dur, yıl sonundaki uluslararası organizasyonlara hazırlık amacıyla Bolu'da düzenlenen millî takım kampında çalışmalarını sürdürüyor. Kamp, 11-17 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleşiyor ve sporcular kamp süresince teknik, fiziksel ve mental hazırlık programlarına katılıyor.

Kampa, millî takım ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) antrenörü Baran Atay eşlik ediyor. Antrenör gözetiminde yürütülen çalışma programı, sporcuların turnuva koşullarına uyum sağlaması ve performanslarını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

hedefler ve yaklaşım:

Sporcuların önündeki iki önemli organizasyon, Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası ile Yunanistan'ın Atina kentinde gerçekleştirilecek COMEGYM organizasyonu olarak sıralanıyor. Her iki müsabaka da yılın son uluslararası sınavları arasında yer alıyor ve ay-yıldızlı formayı taşımak için kritik bir fırsat sunuyor.

Kamp çalışmaları, yarışma temposuna adaptasyon, rutinde stabilite ve müsabaka stratejileri üzerine yoğunlaşıyor. Sporcuların teknik gelişimi ile birlikte dayanıklılık ve konsantrasyon üzerinde de özel çalışmalar yapıldığı belirtiliyor.

beklentiler ve değerlendirme:

Kayseri SEM adına kampta bulunan sporcuların, organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde etmesi amaçlanıyor. Kamp süreci, millî takım performans standartlarına uyum ve uluslararası deneyim kazanma bakımından önemli görülüyor. Hüseyin Emir Cünedioğlu ve Mustafa Yiğit Dur, Bolu'daki hazırlıkların ardından Zadar ve Atina'da Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

KAYSERİ SPORCU EĞİTİM MERKEZİ SPORCULARI HÜSEYİN EMİR CÜNEDİOĞLU VE MUSTAFA YİĞİT DUR, BOLU’DA...

KAYSERİ SPORCU EĞİTİM MERKEZİ SPORCULARI HÜSEYİN EMİR CÜNEDİOĞLU VE MUSTAFA YİĞİT DUR, BOLU’DA DÜZENLENEN MİLLÎ TAKIM KAMPINDA HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum FK'de Sarıyer galibiyeti moral oldu: Bandırmaspor sınavına güvenle çıkılı...
images

Samsun'da 612 genç kılıççı üç gün sürecek mücadeleye başladı
images

Samsunspor'da Bjelica dönemi moral buldu
images

Kayseri'de güreşçilerin odağını güçlendiren zihinsel performans semineri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İlkadım'da muhtarlarla iş birliği: hizmette eşitlik ve hızlı çözümler

Çalıntı tekstil ürünleri Iğdır’da ele geçirildi: şüpheli suçüstü yakalandı

Başkandan Beşiri köyü ortaokuluna sabah sürprizi: spor malzemesi hediye etti

Kağıthane’de üretim tesisine yönelik baskın: binlerce hap ve 50 kg MDMA ele geçirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı