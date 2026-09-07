Bodrum limanına yanaşan iki kruvaziyer 836 yolcu getirdi

İki kruvaziyer Bodrum'a demirledi

Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen iki kruvaziyer, bölgeye toplam 836 yolcu getirdi. Gemiler, limana yanaştıktan sonra açıklanan saatlerde başka limanlara hareket edecek.

Emerald Azzurra'nın ziyaret ayrıntıları:

Bahama bayraklı Emerald Azzurra 110 metre boyunda olup Mykonos Limanı'ndan gelerek Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştı. Gemi, büyük bölümü Amerikalı olmak üzere 95 yolcu ve 76 personel taşıyor. Yetkililer Emerald Azzurra'nın saat 22.00'de Rhodes Limanı'na hareket edeceğini bildirdi.

Astoria Grande'nin ziyaret ayrıntıları:

Palau bayraklı Astoria Grande 193 metre uzunluğunda olup Pire Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Ağırlıklı olarak Rus yolcuların yer aldığı gemide 741 yolcu ve 397 mürettebat bulunduğu belirtildi. Astoria Grande'nin akşam saat 17.00'de Antalya Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNE DEMİRLEYEN İKİ KRUVAZİYER GEMİSİ TOPLAM 836 YOLCU GETİRDİ.