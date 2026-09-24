Bodrum limanında 66 bin avro ele geçirildi: liman başkanı suçüstü yakalandı

Operasyonun detayları

Bodrum Bölge Liman Başkanı T.A. hakkında gelen şikâyetlerin ardından yürütülen soruşturma sonucu suçüstü yakalanma olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Olay, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği'ne yapılan başvuru ve izleme sürecinin ardından gerçekleştirildi.

Müştekinin iddiaları:

Şikâyetçi olan yat şirketi sahibi T.Ş., Rus bir iş insanına ait lüks yatın ülkeye her girişinde liman başkanı T.A. tarafından para talep edildiğini bildirdi. T.Ş.'nin beyanına göre, 2026 yaz sezonunda bahse konu yatın 6 kez ülkeye giriş yaptığı ve toplam 12 bin Euro istendiği belirtildi. Yapılan işlemlerde zorluk çıkarılması üzerine talepleri kabul etmek zorunda kaldığını ifade eden müşteki, geçmiş dönemlerde de şüphelinin çocuğunun sünnet düğünü masraflarını karşıladığını söyledi.

Müşteki ayrıca, 2025 yazında liman başkanının yönlendirmesiyle içinde 500 bin TL nakit bulunan bir çantayı Bodrum Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç.'nin evine götürerek teslim ettiğini beyan etti.

Teknik takip, operasyon ve ele geçirilen deliller:

Beyanlar üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda sulh ceza hakimliğinden teknik araçlarla izleme kararı alındı. Seri numaraları önceden alınmış paralarla şüphelinin odasına giren müşteki parayı teslim ettikten sonra güvenlik güçleri operasyon için harekete geçti.

Operasyon sonucunda T.A. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen liman başkanlığı çalışanı Ö.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerleri, ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 66 bin 280 Avro, 440 İngiliz Sterlini, 660 Dolar ve 52 bin 200 Türk Lirası nakit para; rüşvet ve irtikap suçuna delil niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 adet not kağıdı; 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ve 138 adet fişek; 4 adet farklı ebatlarda kesici alet ile 8 adet dijital materyal yer aldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Yetkililer, teknik takip ve fiziki delillerin bir araya getirilmesiyle yürütülen soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek işlemler yapılacağını bildirdi.

YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLEN 66 BİN AVRO DİKKAT ÇEKTİ.