Bodrum'a yanaşan Volendam kruvaziyeri 1.263 yolcuyla kente tur attı

Bodrum'a yanaşan Volendam kruvaziyeri kenti dolaştırdı

Hollanda bayraklı kruvaziyer Volendam, dün Rodos Adası'ndan hareket ederek bugün sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na yanaştı. Geminin uzunluğu 237 metre olarak kaydedildi.

geminin rotası ve yolcu profili:

Ağırlıklı olarak ABD vatandaşlarından oluşan gemide toplam 1.263 yolcu ve 596 mürettebat bulunuyor. Yolcular, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgeyi gezmek üzere karaya çıktı.

bodrum'da yolcuların hareketleri:

Ziyarete çıkan yolcular Bodrum kent merkezinde tarihi ve turistik noktaları gezdi, alışveriş yaptı ve şehirde kısa süreli tur gerçekleştirdi. Geminin akşam saatlerinde Kuşadası limanına hareket etmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı bildirildi.

VOLENDAM 1263 YOLCUYLA BODRUM'A GELDİ