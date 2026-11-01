Tel peyniri tartışmasında ortak miras vurgusu: iki şehir karşı karşıya getirilemez

Ardahan TSO'dan net mesaj:

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), son dönemde basında çıkan Erzurum ile Ardahan arasındaki tel peyniri tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. ATSO, yöresel ürünlerin iki şehir arasında bir rekabet ve kutuplaşma nedeni haline getirilmesinin doğru olmadığını vurguladı.

Tescil ve koruma esasları:

Açıklamada, Hanak Tel Peynirinin Hanak yaylalarının endemik bitkileri, Anadolu Esmeri ırkı ineklerin sütü ve asırlık üretim ustalığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 25.03.2024 tarihinde 1563 tescil numarasıyla tescillendiği hatırlatıldı. ATSO, ürünün 'mahreç' değil, en sıkı korunan kategorilerden biri olan menşe adı tesciline sahip olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, Hanak dışında üretilen hiçbir peynirin Hanak Tel Peyniri adını veya ilgili amblemi kullanamayacağı; taklit, haksız veya yanıltıcı kullanımlara Türkiye genelinde müsaade edilmeyeceği ve tescilden doğan hukuki ile idari yetkilerin tavizsiz uygulanacağı belirtildi.

Rekabetten kaçınma ve tanıtım kararlılığı:

ATSO, Ardahan'ın özgün yöresel ürünlerinin, üretim kültürünün ve gastronomi değerlerinin korunmasının önemine işaret etti. Kurum, bu değerlerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda kararlı bir duruş sergileyeceklerini bildirdi.

Açıklamada ayrıca tel peyniri meselesinin sağlıklı, objektif ve tarihi gerçekler çerçevesinde ele alınması gerektiği; iki komşu şehir arasında gereksiz ayrışmalara yol açabilecek söylemlerden kaçınılmasının önem taşıdığı vurgulandı. ATSO, kent yerel değerlerine sahip çıkma ve yöresel ürünlerin tanıtımını destekleme çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN TEL PEYNİRİ TARTIŞMALARINA NET MESAJ: İKİ ŞEHRİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEK DOĞRU DEĞİL. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)