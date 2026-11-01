Van TSO seçimleri tamamlandı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) organ seçimleri, bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul Delegeleri ile Disiplin Kurulu üyelerinin belirlenmesiyle tamamlandı. Oda yönetimi, seçimlerin huzur ve güven ortamında sonuçlandığını belirterek süreç boyunca sağlanan katılım ve demokratik iradeye dikkat çekti.

Seçim sürecinin işleyişi ve verilen teşekkürler:

Oda tarafından yapılan açıklamada, seçimlerin demokratik teamüllere uygun, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü vurgulandı. Bu kapsamda, sürecin güvenli biçimde tamamlanmasında emeği geçen Van Emniyet Müdürlüğü personeli ve tüm kolluk kuvvetlerine, seçimlerin yürütülmesini sağlayan İlçe ve İl Seçim Kurulları ile Yüksek Seçim Kurulu ve görevli personele teşekkür edildi. Ayrıca, seçim sürecinin her aşamasını kamuoyuna aktaran yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcilerine, gazetecilere ve basın emekçilerine de özverili çalışmaları nedeniyle şükran sunuldu.

Yeni dönem hedefleri ve vurgu edilen öncelikler:

Açıklamada, seçimde sandığa yansıyan üyelerin iradesine teşekkür edilerek, yeni dönemde birlik ve beraberlik anlayışıyla hareket edileceği belirtildi. Odanın öncelikleri arasında üyelerin sorunlarına çözüm üretmek, kent ekonomisinin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunmak ile Van’ın ticaret, sanayi, yatırım ve istihdam potansiyelini yükseltmek yer alıyor. Oda, alınan sonucun "Kazananın Van, Van iş dünyası ve ortak geleceğimiz olduğu" anlayışıyla değerlendirilmesini istedi.

Seçim sürecine aday olan, emek veren ve katılım gösteren tüm üyeler ile görev alanlara teşekkür edilerek, yeni dönemin oda, üyeler, tüccarlar, sanayiciler ve şehir için hayırlı olması dilendi. Yönetim, ortak aklı esas alarak çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (VAN TSO) ORGAN SEÇİMLERİ, BUGÜN YAPILAN YAPILAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİ, TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) GENEL KURUL DELEGELERİ İLE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ SEÇİMLERİYLE BİRLİKTE TAMAMLANDI.