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Bodrum'da lastik bottaki yolculuk sona erdi: 35 göçmen yakalandı, 4 kişi gözaltında

Bodrum açıklarında lastik botta yakalanan 35 düzensiz göçmenden 8'i çocuk; olayla bağlantılı 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bodrum'da lastik bottaki yolculuk sona erdi: 35 göçmen yakalandı, 4 kişi gözaltında

Bodrum açıklarında operasyon gerçekleştirildi:

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında hareket halinde olan fiber karinalı lastik botta düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi aldı. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botları TCSG-901 ve KB-71 tarafından durdurulan bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar arasında 8'i çocuk olmak üzere farklı yaş gruplarından kişiler bulunuyordu.

ilk müdahale ve botta yapılan işlemler:

Ekipler bottaki kişilere ilk yardım ve kimlik tespitine yönelik işlemler uyguladı. Operasyonda ayrıca ilk anda bir göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Sahil Güvenlik, botun fiziki durumu ve taşıma koşulları hakkında kayıt tuttu ve ilgili birimlere bildirimde bulundu.

soruşturma ve ek gözaltılar:

Soruşturmayı derinleştiren ekipler karada takibat yaptı; Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile müştereken düzenlenen operasyonda 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi daha yakalandı. Böylece olayla bağlantılı toplam 4 şüpheli gözaltına alınmış oldu. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor ve soruşturma sürdürülüyor.

35 GÖÇMEN YAKALANDI; 4 GÖZALTI

35 GÖÇMEN YAKALANDI; 4 GÖZALTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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