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Bodrum’da öğrencilerle söyleşi: Kaz Dağları Matematik Köyü kurucusu deneyimlerini paylaştı

Kaz Dağları Matematik Köyü kurucusu Mehmet Karayiğit, Yalıkavak'ta düzenlenen 'Yazarları Tanıyalım' etkinliklerinde öğrenciler ve velilerle kitap ve bilimi konuştu.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bodrum’da öğrencilerle söyleşi: Kaz Dağları Matematik Köyü kurucusu deneyimlerini paylaştı

etkinliğin amacı ve kapsamı:

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen program, Kaz Dağları Matematik Köyü kurucusu, araştırmacı, yazar ve matematikçi Mehmet Karayiğit öncülüğünde yapıldı. Yalıkavak’taki devlet okullarında düzenlenen buluşmalar, "Yazarları Tanıyalım" projesi kapsamında öğrencilerin kitaplara ve bilime ilgisini artırmayı ve gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledi.

Etkinliklerde Karayiğit, öğrencilere bilimsel düşünce, matematiğe bakış ve yazar olma sürecine dair deneyimlerini paylaştı. Söyleşiler, katılımcıların sorularına verilen yanıtlarla interaktif bir formatta ilerledi ve okuma alışkanlığı ile bilime yönelimi teşvik eden mesajlar öne çıktı.

görüşme ve olası iş birlikleri:

Program kapsamında Muharrem Yağız ve Mehmet Karayiğit, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşçu’yu makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçedeki eğitim çalışmaları ele alındı ve eğitim alanında yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu.

Ziyaret sırasında Muharrem Yağız, yürütülen program ve ziyaret sürecindeki katkılarından dolayı Özcan Kuşçu’ya teşekkür etti. Taraflar, benzer etkinliklerin yaygınlaştırılması ve okullarla sürdürülebilir iş birlikleri kurulması konusunda mutabık kaldı.

Yalıkavak’taki söyleşiler, öğrenci ve veli katılımıyla tamamlandı; organizatörler etkinliklerin gençlerin okuma ve bilimsel merakını canlı tutma konusunda olumlu etkileri olduğunu belirtti.

YALIKAVAK’TA ÖĞRENCİLER YAZARLA BULUŞTU

YALIKAVAK’TA ÖĞRENCİLER YAZARLA BULUŞTU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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