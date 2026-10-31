Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Patnos'ta hafta sonları düzenlenen kurslarla başarı hedefleniyor

Patnos'ta hafta sonu düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile öğrencilerin öğrenme eksikleri gideriliyor ve akademik başarıları destekleniyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Patnos'ta hafta sonları düzenlenen kurslarla başarı hedefleniyor

Patnos'ta hafta sonu eğitim faaliyetleri sürüyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, öğrencilerin ders başarılarını artırmak ve öğrenme eksikliklerini kapatmak amacıyla hafta sonu Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) devam ediyor. Kurslar, ilçe genelinde öğrencilerin eksik oldukları konularda ek destek almalarını sağlıyor ve okul içi eğitimle paralel yürütülüyor.

Kursların hedefleri ve uygulaması:

Programların temel amacı öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve öğrenme eksikliklerini gidermek olarak belirleniyor. Hafta sonları düzenlenen ders saatleri ve etkinlikleri, öğretmenlerin rehberliğinde konu tekrarı, soru çözümü ve kavrama becerilerini güçlendirmeye odaklanıyor. Böylelikle öğrencilerin okul başarısı desteklenirken, eksik konular sistematik olarak ele alınıyor.

Ziyaret ve yerinde inceleme:

İlçe Millî Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, hafta sonu kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve eğitimcilerden bilgi aldı. Zorlu'nun ziyareti sırasında öğrencilerle sohbet edilerek kursların işleyişine ilişkin gözlemler paylaşıldı ve eğitim süreçlerinin etkinliği değerlendirildi.

Patnos'ta sürdürülen bu kurslarla, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve geleceğe daha donanımlı hazırlanması hedefleniyor. Hafta sonu eğitimleri, hem destekleyici öğretim hem de moral ve motivasyon açısından öğrencilerin yanında olmayı amaçlıyor.

PATNOS’TA HAFTA SONU EĞİTİM SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR

PATNOS’TA HAFTA SONU EĞİTİM SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Genç yeteneklere yönelik kâğıt rölyef kursu Erzincan'da başladı
images

Bodrum’da öğrencilerle söyleşi: Kaz Dağları Matematik Köyü kurucusu deneyimlerin...
images

Eğitimde güvenlik: Sinop'ta öğretmenlere risk önleme eğitimi
images

Afşin'de tarımda su tasarrufu için modern sulama eğitimi tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de 5 yıllık emekle tamamlandı: Halidiye medresesi 49 hafızla hizmete girdi

Aslanapa’da tarımsal çeşitliliğe destek: üreticilere yüzde 50 hibe çörekotu tohumu

Yaralı yaban domuzunu kementle güvenli alana taşıdı

Bölgede ulaşım çağı: Erzincan-Erzurum-Kars arası hızlı trenle bağlanacak

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor