Patnos'ta hafta sonları düzenlenen kurslarla başarı hedefleniyor

Patnos'ta hafta sonu eğitim faaliyetleri sürüyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, öğrencilerin ders başarılarını artırmak ve öğrenme eksikliklerini kapatmak amacıyla hafta sonu Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) devam ediyor. Kurslar, ilçe genelinde öğrencilerin eksik oldukları konularda ek destek almalarını sağlıyor ve okul içi eğitimle paralel yürütülüyor.

Kursların hedefleri ve uygulaması:

Programların temel amacı öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve öğrenme eksikliklerini gidermek olarak belirleniyor. Hafta sonları düzenlenen ders saatleri ve etkinlikleri, öğretmenlerin rehberliğinde konu tekrarı, soru çözümü ve kavrama becerilerini güçlendirmeye odaklanıyor. Böylelikle öğrencilerin okul başarısı desteklenirken, eksik konular sistematik olarak ele alınıyor.

Ziyaret ve yerinde inceleme:

İlçe Millî Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, hafta sonu kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve eğitimcilerden bilgi aldı. Zorlu'nun ziyareti sırasında öğrencilerle sohbet edilerek kursların işleyişine ilişkin gözlemler paylaşıldı ve eğitim süreçlerinin etkinliği değerlendirildi.

Patnos'ta sürdürülen bu kurslarla, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve geleceğe daha donanımlı hazırlanması hedefleniyor. Hafta sonu eğitimleri, hem destekleyici öğretim hem de moral ve motivasyon açısından öğrencilerin yanında olmayı amaçlıyor.

PATNOS’TA HAFTA SONU EĞİTİM SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR