Genç yeteneklere yönelik kâğıt rölyef kursu Erzincan'da başladı

kâğıt rölyef kursu eğitime başladı

Erzincan’da Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında öğrencilere yönelik bir kâğıt rölyef kursu başlatıldı. Uygulama, ildeki gençlerin sosyal gelişimini desteklemeyi ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

proje ortakları ve yürütme:

Kurs, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Hep Birlikte Güçlüyüz Projesi" kapsamında hayata geçirildi. Uygulama Hacı Ali Akın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olarak planlandı.

amatör sanatla sosyalleşme ve destek:

Programın açılışına İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz katıldı. Kurs kapsamında öğrencilerin ihtiyaç duyacağı malzemeler temin edilerek öğrencilere hediye edildi ve atölye çalışmaları için altyapı oluşturuldu.

Kursa katılımın hedefi, gençlerin suç ve zararlı alışkanlıklardan korunmasına katkıda bulunmak; aynı zamanda kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek. Erzincan Emniyet Müdürlüğünce, bu tür eğitim ve sosyal faaliyetlerin sürdürüleceği bildirildi.

Katılımcı öğrenciler hem el becerilerini geliştirme fırsatı bulacak hem de okul dışında paylaşım alanları oluşacak. Proje yetkilileri, kursun devamlılığının ve benzer etkinliklerin ilerleyen dönemde de takip edileceğini belirtti.

ERZİNCAN’DA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KÂĞIT RÖLYEF KURSU BAŞLATILDI