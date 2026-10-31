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Eğitimde güvenlik: Sinop'ta öğretmenlere risk önleme eğitimi

Sinop'ta 268 eğitimci, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen seminerde gençlere yönelik riskler ile önleyici yaklaşımları ele aldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitimde güvenlik: Sinop'ta öğretmenlere risk önleme eğitimi

Seminerin kapsamı ve katılımcılar:

Sinop’ta İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen bilgilendirme semineri Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Programa 268 okul müdürü, müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) idarecisi katıldı. Uzman ekipler, çocukların güvenli ortamlarda eğitim almasını sağlamak üzere hangi adımların atılabileceğini paylaştı.

İşlenen ana konu başlıkları:

Seminerde nihilizm (aşırıcılık) faaliyetleri, gençleri olumsuz düşünce ve oluşumlara yönlendirebilen etkenler, risklerin erken fark edilmesi ve önleyici yaklaşımlar detaylı biçimde ele alındı. Eğitimcilerin, çocukların zararlı oluşumlardan korunmasında üstlendiği kritik roller vurgulandı; gözlem, etkili iletişim ve yönlendirme uygulamalarının önemine dikkat çekildi.

Programda aktarılan bilgiler, okul ve kurum yöneticilerinin günlük uygulamalarına doğrudan taşınabilecek pratik önerilerle desteklendi. Seminer, hem risklerin tanımlanmasına hem de müdahale kapasitesinin artırılmasına odaklandı; bu sayede eğitim ortamlarında güvenlik ve huzurun güçlendirilmesi hedeflendi.

Yetkililerin değerlendirmesi ve sonuç beklentisi:

Emniyet yetkilileri, benzer bilgilendirme ve önleyici çalışmaların toplumsal farkındalığı yükseltmede etkili olduğunu belirterek bu tür programların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Eğitimcilerin elde ettikleri bilgi ve yaklaşım değişikliklerinin okullarda uygulanmasıyla risklerin daha erken tespit edilip önlenmesi bekleniyor.

SİNOP’TA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, OKUL VE KURUM YÖNETİCİLERİ İLE...

SİNOP’TA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, OKUL VE KURUM YÖNETİCİLERİ İLE REHBER ÖĞRETMENLERE YÖNELİK KAPSAMLI BİR BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ. ÇOCUKLARIN GÜVENLİ ORTAMLARDA EĞİTİM ALMALARINI SAĞLAMAK VE OLASI RİSKLERİ ERKEN FARK ETMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİME 268 EĞİTİMCİ KATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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