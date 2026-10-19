Kaman cevizi Türk devletleri zirvesinde misafir ağırlayacak

Kaman cevizleri zirvede:

Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci tarafından gönderilen Kaman cevizlerinin, 30 Ekim 2026 tarihinde Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi sırasında devlet liderlerine ikram edileceği açıklandı. Bu karar, ilçenin yöresel ürününü uluslararası bir platformda tanıtma amacı taşıyor.

ilçenin tanıtımına katkı hedefleniyor:

Kırşehir’in Kaman ilçesiyle özdeşleşen ceviz, ilçenin verimli topraklarında yetişiyor ve üreticilerin emeğini yansıtıyor. Zirvede ikram edilmesi planlanan cevizler, Kaman’ın tarımsal üretimdeki yerini ve yöresel kimliğini temsil eden bir unsur olarak öne çıkıyor. Organizasyon, Kaman’ın adını Türk dünyasının temsilcilerinin karşısına taşımayı amaçlıyor.

yerel üreticiler ve kültürel anlam:

Kaman cevizinin tercih edilmesi, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda kültürel bir mesaj da içeriyor; ürün, ilçenin misafirperverliğinin ve tarımsal geleneğinin bir simgesi olarak sunulacak. İkramın, ilçenin tanıtımına ve yerel üreticilerin görünürlüğüne katkı sağlaması bekleniyor. Belediye yetkilileri, gönderimin lojistiği ve sunumuna özen gösterilerek Kaman’ın yöresel değerlerinin doğru biçimde temsil edilmesine dikkat edileceğini belirtti.

KAMAN BELEDİYE BAŞKANI EMRE DEMİRCİ TARAFINDAN GÖNDERİLEN KAMAN CEVİZLERİNİN, 30 EKİM 2026 TARİHİNDE ANKARA’DA DÜZENLENECEK TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI 13. ZİRVESİ’NDE DEVLET LİDERLERİNE İKRAM EDİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ.