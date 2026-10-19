Selimiye'nin sesi yükseldi: mahalle festivalin ardından başkana teşekkür etti

Selimiye muhtarı ve mahalle sakinlerinin ziyaretinde teşekkürler:

Selimiye Mahallesi Muhtarı Kıvanç Akgül ile birlikte mahalle sakinleri, 2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali sonrasında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’yü makamında ziyaret ederek teşekkürlerini sundu. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Neslihan Özcan Uçar da hazır bulundu.

Festivalin Selimiye’ye katkıları:

Muhtar Kıvanç Akgül, üç gün süren etkinliklerin Selimiye’nin tanıtımına ve yerel ekonomiye önemli katkı sağladığını vurguladı. Ziyarette, festivalin mahalleye yeni bir hareketlilik getirdiği, katılımcıların bölgeyi tanımasıyla esnaf ve üreticilerin olumlu etkilendiği belirtildi. Akgül, gelecek yıl düzenlenecek festivalin hazırlıklarına şimdiden başlandığını da aktardı.

Başkan Ünlü’nün değerlendirmesi:

Başkan Acar Ünlü, Marmaris’in doğal güzelliklerini, kültürel değerlerini ve yerel lezzetlerini daha geniş kitlelerle buluşturmanın önemine dikkat çekti. Ünlü, festivalin gelecek yıllarda daha da geliştirilerek sürdürüleceğini hedeflediklerini belirterek, "Bu festivalin başarısında sizlerin katkısı ve desteği çok büyük. Selimiye halkının sahiplenmesi, emeği ve dayanışması sayesinde festivalimiz daha da anlam kazanıyor. Birlikte çalışarak önümüzdeki yıllarda çok daha güzel organizasyonlara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, festival sonrası işbirliğinin ve yerel dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik kararlı bir adım olarak değerlendirildi; taraflar önümüzdeki dönem için ortak çalışma ve hazırlık taahhüdünde bulundu.

BAŞKAN ÜNLÜ, SELİMİYE MAHALLE MUHTARI AKGÜL VE MAHALLE SAKİNLERİNİ AĞIRLADI